OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 17 août 2020 /CNW/ - Les projets de développement axés sur la communauté permettent de créer des communautés plus saines et plus durables tout en favorisant la création d'emplois intéressants et la prospérité économique à long terme. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour aider ces communautés à exploiter les possibilités économiques et pour accroître la participation des Autochtones à l'économie canadienne dans son ensemble.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de Services aux Autochtones Canada, félicite la Nation Ts'uubaa-asatx pour le lancement de la construction d'une nouvelle marina sur le territoire de sa communauté. Le gouvernement du Canada a investi 300 000 $ pour contribuer à la construction de la marina et de ses installations connexes; comme une voie d'accès, un flotteur pour la baignade, des hangars de stockage, des sièges, de l'aménagement paysager, des panneaux de signalisation et des œuvres d'art.

La marina est depuis longtemps considérée comme ayant un potentiel de développement économique et culturel pour la Nation Ts'uubaa-asatx. Au cours des dernières années, la Nation a apporté des améliorations à la plage, comme l'aménagement paysager, une sculpture de mât totémique où y est écrit son histoire, des sièges, des toilettes, un quai diurne et des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires reliés au réseau municipal de la ville de Lake Cowichan. La marina favorisera le développement économique de la réserve et créera des emplois et de nouvelles possibilités. La construction créera 48 emplois directs et la marina fournira des emplois permanents à cinq autres personnes.

Citations

« La Nation Ts'uubaa-asatx a travaillé sans relâche à la construction de cette marina, qui a le potentiel de créer encore plus d'activités et de nouvelles possibilités au fil des ans. Le Canada est heureux d'investir dans ce projet qui crée des emplois et contribue à la croissance et au bien-être de la communauté. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« La construction de cette marina sera une excellente occasion pour Ts'uubaa-asatx non seulement pour étendre ses activités liées au tourisme, mais aussi pour transformer le développement riverain et de fournir un équipement clé pour un nouveau développement résidentiel, le North Shore Estates. Ce projet comportera 23 lots résidentiels dans sa première phase, avec plus de 80 unités dans les phases suivantes. Ce développement riverain stimulera la croissance dans d'autres secteurs et fera évoluer Ts'uubaa-asatx vers une plus grande stabilité économique. Le financement de SAC sera déterminant pour soutenir l'objectif d'autonomie économique de la nation. »

Conseillère Melanie Livingstone

Nation Ts'uubaa-asatx

Faits en bref

La Nation Ts'uubaa-asatx est située près de Lake Cowichan , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. La Nation Ts'uubaa-asatx estime que ce projet de développement générera trois millions de dollars en avantages économiques pour la communauté au cours des huit prochaines années.

Le gouvernement du Canada a financé le projet par l'entremise du Programme de préparation des communautés aux possibilités économiques (PPCPE).

Le financement du PPCPE permet aux communautés inuites et des Premières Nations d'élaborer des plans d'affaires, de développer les entreprises autochtones existantes et de démarrer de nouvelles entreprises dirigées par des Autochtones.

Liens connexes

Première Nation Ts'uubaa-asatx (anciennement connue sous le nom de Lake Cowichan First Nation) (en anglais seulement)

Préparation des communautés aux possibilités économiques

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Vanessa Adams, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, 343-543-7645; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]