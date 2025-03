La nation fait la réacquisition de terres à l'emplacement de l'usine de papier de tiskwat

TERRITOIRE TLA'AMIN BC et MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Domtar (auparavant Paper Excellence) et la nation Tla'amin ont conclu une entente historique selon laquelle la nation fera la réacquisition d'une partie importante des terres à l'emplacement de l'usine de papier de tiskwat située à Powell River, en Colombie-Britannique. Les deux parties ont signé l'entente à l'occasion d'une cérémonie qui a eu lieu sur le territoire de la nation Tla'amin.

tiskwat était un vaste et important village qui possède une importance à la fois historique et contemporaine pour le peuple Tla'amin.

Photo no 1. La nation Tla’amin et Domtar signent l’entente foncière de tiskwat à Powell River en Colombie-Britannique. De g. à dr. : On aperçoit sur la photo : Elsie Paul, aînée Tla’amin; hegus (chef) John Hackett, la nation Tla’amin; Richard Tremblay, président, Pâte et papier tissu de Domtar; et Lana Wilhelm, directrice, Relations avec les Autochtones de Domtar. L’entente indique qu’une partie importante des terres de l’usine de papier de tiskwat retournera à la nation Tla’amin. (Groupe CNW/Domtar) Photo no 2. La nation Tla’amin et Domtar signent l’entente foncière de tiskwat à Powell River en Colombie-Britannique. On aperçoit sur la photo : Richard Tremblay, président, Pâte et papier tissu de Domtar (à gauche) et hegus (chef) John Hackett de la nation Tla’amin. L’entente indique qu’une partie importante des terres de l’usine de papier de tiskwat retournera à la nation Tla’amin. (Groupe CNW/Domtar) Logo de la nation Tla’amin (Groupe CNW/Domtar)

L'entente est le résultat de plusieurs années de travail et d'engagement de la part des deux parties, qui ont surmonté les appréhensions initiales pour développer un climat de confiance et travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de coopération. Ce travail a commencé par le changement de nom de l'emplacement de l'usine en 2021 pour adopter celui de tiskwat et il s'est poursuivi dans un climat de respect mutuel permettant la conclusion de l'entente d'aujourd'hui.

L'entente souligne l'importance historique et le potentiel futur du territoire. Les terres réacquises sont pour la plupart situées au bord de cours d'eau ou en front de mer et elles font partie des secteurs les moins industrialisés à tiskwat. La nation Tla'amin gérera des portions du territoire à des fins culturelles et environnementales tout en développant les secteurs les plus industrialisés de manière à favoriser la croissance économique régionale.

Alors qu'une partie importante de l'emplacement de l'ancienne usine doit être acquise par la nation Tla'amin, un secteur du territoire sera vendu par Domtar à une ou plusieurs tierces parties qui assureront sa réindustrialisation. Cela assurera que ces terres continueront à procurer des avantages économiques pour la collectivité pendant de nombreuses années.

John Hackett , hegus (chef) de la nation Tla'amin:

« Nous voulons remercier nos ancêtres, qui n'ont jamais abandonné tiskwat. Votre force nous a guidés dans ce travail. Nous reconnaissons aussi l'engagement de Domtar à maintenir le cap avec nous quand les négociations sont devenues difficiles. Reprendre contact avec cet endroit, ancienne plaque tournante du commerce de notre territoire qui a assuré sa prospérité pendant des milliers d'années, est profondément émouvant. Nous avons hâte de pouvoir à nouveau assumer nos responsabilités à l'égard de ces terres. »

Richard Tremblay , président de l'unité Pâte et papier tissu, Domtar :

« Notre partenariat avec la nation Tla'amin constitue une étape importante dans l'histoire de notre entreprise. Le chemin que nous avons parcouru ensemble démontre que quand on prend le temps de bâtir des relations basées sur la confiance et de faire les choses comme il faut, tout devient possible. Nous sommes fiers de cette entente, qui témoigne de façon éloquente de notre engagement envers une approche centrée sur la réconciliation dans nos relations avec les communautés autochtones. »

Dillon Johnson , conseiller exécutif, nation Tla'amin :

« tiskwat est un endroit très spécial qui porte la nation Tla'amin depuis des temps immémoriaux et nous avons toujours su qu'il nous reviendrait. L'entente d'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour la nation Tla'amin, mais aussi pour l'économie régionale en général. Nous souhaitons tirer un maximum d'avantages de cette occasion pour la génération actuelle et pour celles qui suivront. »

Lana Wilhelm , directrice des Relations avec les Autochtones, Domtar :

« Je tiens à exprimer mon plus profond respect au conseil exécutif de la nation Tla'amin et à son personnel pour le travail incroyable accompli en négociant cette acquisition générationnelle. Je suis aussi très fière de travailler avec des collègues et des leaders chez Domtar qui ont eu l'intégrité de faire la bonne chose avec cet emplacement. Cette aventure n'a pas été sans défis, mais c'est tellement inspirant quand tout le monde rame dans le même sens. »

L'Honorable Christine Boyle, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique :

« Toutes nos félicitations aux dirigeants de la nation Tla'amin et à Domtar pour cette entente, qui a été conclue à la suite de discussions complexes et axées sur la collaboration sur l'avenir de l'emplacement de l'usine tiskʷat. À titre de partenaire du Traité Tla'amin et du protocole d'entente yiχmɛtštəm tiskʷat (qui signifie "nous allons prendre soin de tiskʷat"), la province reconnaît tiskʷat comme un important site de peuplement pour la nation Tla'amin et elle a pris l'engagement de continuer à collaborer à la planification liée à l'acquisition, à l'intendance et au développement économique du territoire. Cette entente est un exemple positif de la réconciliation en action et elle garantit que toutes les parties pourront continuer à explorer une vision partagée pour l'emplacement qui procurera des avantages à l'ensemble de la communauté. »

L'Honorable Randene Neill, ministre de la Gestion des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique :

« Nous soulignons aujourd'hui un évènement marquant et une occasion unique pour l'usine de tiskʷat, la nation Tla'amin, Domtar et la communauté dans son ensemble. L'entente constitue un important pas en avant pour la réconciliation, une étape qui réaffirme et reconnaît tiskʷat comme terre ancestrale de la nation Tla'amin. L'annonce d'aujourd'hui n'est pas juste un retour à la maison pour la nation Tla'amin. Elle marque aussi un nouveau début pour tiskʷat, la nation Tla'amin et l'ensemble de la communauté. »

À propos de la nation Tla'amin

La nation Tla'amin est une nation ayant un gouvernement autonome signataire d'un traité moderne qui possède d'importantes propriétés foncières dans le district régional qathet, sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique. Le traité Tla'amin avec le Canada et la Colombie-Britannique est entré en vigueur en 2016. Le peuple Tla'amin occupe la région depuis des millénaires et il assure une intendance sur la terre et la mer conformément à la loi Tla'amin et dans le respect du monde naturel. Pour un complément d'information, consulter www.tlaaminnation.com/.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie quelque 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 9,1 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar et Produits forestiers Résolu.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société s'engage à transformer de la fibre de bois durable en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com.

Des images et une vidéo seront disponibles ici.

SOURCE Domtar

Pour plus de renseignements : Nation Tla'amin, Davis McKenzie, [email protected] ; Domtar, Antoine Kack, 581 984-0159, [email protected]