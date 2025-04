MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - Domtar, un important fabricant nord-américain de produits forestiers diversifiés, a été incluse dans le classement des 25 sociétés fermées les plus durables au monde par Corporate Knights, une société de médias et de recherche dont le contenu est axé sur l'économie durable.

Des entreprises mondiales dont le chiffre d'affaires est d'au moins un milliard de dollars et qui ont dévoilé leurs émissions de gaz à effet de serre ont été incluses dans des évaluations basées sur 12 indicateurs de durabilité.

La reconnaissance arrive avant le lancement de la stratégie intégrée de développement durable de Domtar, prévue pour le 6 mai.

« C'est tout un honneur d'être reconnu pendant la Semaine de la Terre comme une entreprise citoyenne d'envergure mondiale. Le développement durable et l'aménagement forestier responsable sont au cœur de nos activités, a commenté Sabrina de Branco, cheffe des services mondiaux du développement durable. Notre engagement à respecter, voire surpasser les meilleures pratiques a toujours été et sera toujours d'une très grande importance pour Domtar. »

« Le développement durable est intégré à tous les aspects de nos activités, ce qui confirme nos engagements envers la clientèle, les collectivités et les membres du personnel », a ajouté Steve Henry, président, Papier et emballage et membre du Conseil de gestion de Domtar.

Au cours des 20 dernières années, Corporate Knights a reconnu Domtar et les entreprises qui l'ont précédée, y compris Paper Excellence et Catalyst Paper, en leur remettant de nombreuses distinctions pour avoir contribué à l'avancement de l'économie durable.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie près de 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 9,1 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar et Produits forestiers Résolu.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société s'engage à transformer de la fibre de bois durable en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com.

