Un investissement de 135 000 $ dans le programme First 30x30 Canada contribue à l'atteinte des engagements en matière de conservation

FORT MILL, SC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Domtar Corporation a annoncé un investissement de 135 000 $ pour financer First 30x30 Canada, un programme qui a pour but de soutenir les projets de conservation menés par des Autochtones au Canada. Par l'intermédiaire du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, plus de 190 pays se sont engagés à protéger 30 % de leurs terres et de leurs eaux d'ici 2030 (« 30x30 »). La conservation dirigée par les Autochtones joue un rôle vital dans l'atteinte des objectifs de conservation du Canada.

Domtar est une des premières entreprises à investir dans le programme First 30x30.

« Depuis longtemps, Domtar fait figure de chef de file dans le domaine du développement durable et nous, de même que notre propriétaire Jackson Wijaya, sommes engagés à établir des partenariats pour explorer des solutions basées sur la nature afin de faire face aux défis climatiques tout en procurant des bénéfices sociaux, en particulier pour les nations autochtones », a commenté Sabrina de Branco, cheffe des services mondiaux du développement durable de Domtar.

Les projets réalisés dans le cadre de First 30x30 Canada se concentreront surtout sur les aires protégées et de conservation autochtones (APCA), soit des terres et des eaux désignées par les nations autochtones comme des zones à protéger.

« C'est formidable que Domtar soit une des premières entreprises à se joindre à cette importante initiative pour la protection et la restauration de plus de 100 APCA partout au Canada », a ajouté Mme de Branco.

Les gouvernements autochtones des diverses régions du Canada ont proposé plus de 100 APCA, y compris des superficies boisées.

« Les initiatives de conservation dirigées par les Autochtones jouent un rôle crucial dans la protection des terres ayant une importance culturelle et écologique à l'intérieur des territoires autochtones, puisqu'elles reconnaissent les droits des nations autochtones dans l'établissement des zones protégées, a dit Lana Wilhelm, directrice des relations avec les Autochtones chez Domtar. En misant sur les connaissances approfondies des peuples autochtones, ces projets confirment l'engagement de Domtar envers la gestion durable et participative des ressources, qui est au cœur de nos activités. »

« Pour de très nombreuses communautés autochtones, les forêts font partie intégrante de notre culture, de nos moyens de subsistance, de nos habitudes alimentaires, de nos économies et de nos identités, a déclaré Steven Nitah, directeur principal de Nature For Justice Canada. Nous remercions Domtar pour le leadership dont l'entreprise fait preuve dans le secteur forestier et pour le soutien qu'elle apporte à notre programme comme moyen d'investir dans les nations autochtones et les territoires que nos communautés protègent et gèrent. »

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie quelque 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 9,1 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar et Produits forestiers Résolu.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société s'engage à transformer de la fibre de bois durable en produits essentiels à usage quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar est situé à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com.

À propos de First 30x30 Canada

Le programme First 30x30 Canada soutient les efforts de conservation déployés par les Autochtones pour protéger 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030. Le programme repose sur des solutions basées sur la nature pour combattre les changements climatiques, restaurer les écosystèmes et promouvoir la souveraineté autochtone. First 30x30 est un partenariat dirigé par Nature For Justice, la Fondation IISAAK OLAM et Nature Focus. Pour plus d'information, visiter www.first30x30.earth.

