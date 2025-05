La stratégie axée sur les parties prenantes établit des cibles de performance pour suivre les progrès et rendre compte des effets de façon transparente

MONTRÉAL, RICHMOND, BC et FORT MILL, SC, le 6 mai 2025 /CNW/ - Domtar, un important fabricant nord-américain de produits forestiers diversifiés, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle stratégie de développement durable, un plan global qui aligne les priorités de l'entreprise sur ses principaux objectifs de développement durable et sur les intérêts des parties prenantes.

La stratégie comprend des mesures et des indicateurs de performance pour suivre les progrès accomplis d'ici à 2030 et elle met l'accent sur les opérations forestières et les installations de fabrication de la société partout au Canada et aux États-Unis. Elle servira aussi de cadre pour le premier rapport intégré sur le développement durable de Domtar, qui portera sur ses trois unités commerciales (Papier et emballage, Pâte et papier tissu et Produits du bois) et sera publié plus tard cette année

« Nous sommes fiers de lancer cette stratégie à un stade relativement précoce de l'intégration opérationnelle de nos trois anciennes entreprises sous la nouvelle marque Domtar, a commenté John D. Williams, président non exécutif du conseil de gestion de Domtar. Domtar possède une longue tradition d'excellence dans le domaine du développement durable. Nous avons déclaré que nous maintiendrions les normes les plus élevées en matière d'intendance environnementale et de développement durable et, aujourd'hui, nous dévoilons la façon dont nous entendons donner suite à nos engagements. »

S'appuyant sur l'engagement de longue date de la société envers le développement durable et son importante contribution socio-économique dans les collectivités où elle exerce ses activités, la stratégie repose sur trois piliers centraux accompagnés de 12 objectifs stratégiques et de cibles de performance connexes pour 2026 et 2030 :

Intendance environnementale

Domtar a pris l'engagement de gérer les ressources de la planète de façon responsable. Les objectifs et les cibles pour 2030 qui concernent ce pilier sont les suivants :

Concrétiser notre engagement envers l'aménagement forestier durable en accroissant la mobilisation des propriétaires fonciers et en nous assurant que Domtar soit reconnue comme un partenaire collaboratif dans l'avancement de la protection de l'habitat essentiel des espèces menacées.

Avoir une influence positive sur la biodiversité en veillant à ce que 100 % des exploitations qui comportent des risques dans des zones à haute valeur disposent de plans d'action.

Décarboner nos exploitations, nos produits et notre chaîne de valeur en prenant les mesures nécessaires pour atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondée sur la science que nous prévoyons établir d'ici à 2026.

Améliorer la résilience hydrique de nos installations de fabrication en nous assurant que 100 % de nos établissements disposent de programmes d'atténuation des risques liés à l'eau.

Nos gens et nos collectivités

Domtar soutient les collectivités où elle exerce ses activités et les membres de son personnel. Les objectifs et les cibles pour 2030 qui concernent ce pilier sont les suivants :

Instaurer un programme de sécurité proactif et une culture de prévention, visant l'objectif zéro blessure.

Entretenir des relations avec les communautés autochtones à titre de partenaire privilégié grâce à l'implantation de notre politique sur le partenariat avec les Autochtones et à nos stratégies de mobilisation interne.

Améliorer notre programme d'engagement communautaire, y compris notre programme de bénévolat par les membres du personnel, en atteignant la somme de 20 M$ en investissement communautaire sur cinq ans et en produisant des rapports sur les jalons dans le domaine du bénévolat.

Renforcer l'expérience des membres du personnel en établissant les jalons en matière de satisfaction déterminés par l'intermédiaire de sondages sur la mobilisation et en fixant des cibles de croissance et de développement pour 85 % des successeurs potentiels et des rôles critiques.

Entreprise responsable

Domtar favorise des pratiques commerciales éthiques et durables et mobilise sa clientèle, ses partenaires d'affaires et ses parties prenantes avec honnêteté et transparence. Les objectifs et les cibles pour 2030 qui concernent ce pilier sont les suivants :

Maintenir une pratique de leadership éthique et durable en veillant au respect de notre Code mondial d'éthique et de conduite des affaires, à notre Politique sur le développement durable et aux normes mondialement reconnues en matière de présentation de rapports.

Promouvoir le développement durable par l'innovation de produits, de procédés et de notre chaîne de valeur en veillant à ce qu'une part importante des investissements liés à l'innovation soutienne les objectifs de développement durable par rapport à 2025.

Protéger les gens qui font partie de notre chaîne de valeur en menant des analyses de risques axées sur les droits de la personne conformément à une politique mondiale en matière de droits de la personne qui respecte les normes internationales.

Poursuivre des objectifs partagés, améliorer la résilience et bâtir la confiance mutuelle en augmentant les niveaux de confiance des parties prenantes par rapport à 2025 et en atteignant nos cibles de développement durable de 2030.

« Nos objectifs sont ambitieux et résultent d'une évaluation rigoureuse des normes et des autres balises qui peuvent nous aider à les atteindre, a déclaré Sabrina de Branco, cheffe des services mondiaux de développement durable de Domtar. Nous nous engageons aussi envers la transparence dont nos parties prenantes, les détenteurs de droits et nos partenaires auront besoin pour évaluer nos résultats. »

Le processus d'élaboration de la stratégie a nécessité un vaste effort de mobilisation auprès des diverses parties prenantes de Domtar, ce qui comprend la clientèle, les collectivités où nous exerçons nos activités, les partenaires d'affaires et les organisations non gouvernementales. Nous avons aussi cherché à comprendre les perspectives uniques des peuples autochtones. Plus de 500 représentants ont fourni leurs commentaires en répondant à un sondage et plus 85 personnes ont participé à des entrevues.

La stratégie est également conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies, qui reçoivent un large soutien. L'évolution future de la stratégie et de ses objectifs dépendra en partie de cet important appel mondial à l'action.

L'élaboration de la stratégie a été menée par l'équipe du développement durable de Domtar et par des experts en la matière provenant des trois unités commerciales de l'entreprise, avec le soutien de certaines consultations externes. Nous avons aussi procédé à une évaluation minutieuse des responsabilités relatives à l'implantation, ainsi que des investissements et ressources nécessaires, afin d'assurer une exécution réussie.

