L'Accord prévoit la mise en place d'un cadre de gouvernance partagée entre la Nation Micmac de Gespeg et Parcs Canada pour la réalisation d'initiatives et d'activités conjointes dans le parc

GASPÉ, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones visant à renouveler les relations avec ces derniers sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat.

La Nation Micmac de Gespeg, gardienne des terres et des eaux de son territoire traditionnel, le Gespe'gewa'gi, considère que cet engagement du gouvernement du Canada est cohérent avec sa démarche d'affirmation de ses droits ancestraux et issus de traités.

Danseurs traditionnels Mi’gmaq au parc national Forillon lors du Mawiomi Photo : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Pour appuyer cet engagement, la Nation Micmac de Gespeg et le gouvernement du Canada annoncent aujourd'hui la signature de l'Accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le parc national Forillon.

Cet Accord, signé le 30 janvier 2024, vise à renouveler et renforcer les liens qu'entretient Gespeg avec le parc national Forillon, en reconnaissant que la culture et l'identité des Mi'gmaq de Gespeg sont intimement liées à leur territoire ancestral, le Gespe'gewa'gi.

L'Accord prévoit la mise en place d'un cadre de gouvernance partagée entre la Nation Micmac de Gespeg et Parcs Canada pour la réalisation d'initiatives et d'activités conjointes au parc national Forillon, liées à la conservation de l'intégrité écologique, la pratique d'activités traditionnelles, la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel Mi'gmaq et la création d'emplois et d'opportunités économiques pour la Nation Micmac de Gespeg et ses membres.

La signature de cet accord témoigne d'une volonté commune de la Nation Micmac de Gespeg et de Parcs Canada de faire progresser leur relation dans le respect des valeurs et des principes Mi'gmaq, tout en facilitant l'exercice des droits et responsabilités de la Nation Micmac de Gespeg en tant que gardiens du territoire qu'ils occupent depuis des millénaires. La participation de la Nation Micmac de Gespeg dans la gouvernance partagée du parc national Forillon vise une occupation durable et respectueuse du territoire afin de maintenir son intégrité.

Les cultures et les identités des peuples autochtones sont intimement liées à leurs territoires, et le respect de ces liens est un élément important des mesures et des résultats liés à la réconciliation. Parcs Canada s'engage à honorer ces liens privilégiés, et à s'assurer que les droits des peuples autochtones soient considérés et respectés.

Citations

« Gespeg salue Parcs Canada pour sa reconnaissance du Peuple du Gespe'gewa'gi en tant que gardien du territoire et de l'importance de notre implication dans la gouvernance de celui-ci. Nous accueillons favorablement la signature de cet accord et reconnaissons l'importance de celui-ci dans le processus d'affirmation de nos droits sur notre territoire traditionnel. Nos jeunes auront la chance de grandir avec un sentiment d'appartenance, de fierté et des connaissances culturelles liées à notre territoire. Nous ne pouvons pas changer les événements du passé, mais nous pouvons continuer à travailler ensemble pour veiller à ce que la Nation Micmac de Gespeg demeure gardienne des terres et des eaux de son territoire ancestral sacré. »

Emily Roberts

Conseillère, Conseil de la Nation Micmac de Gespeg

« La signature de cet accord est une magnifique nouvelle pour la réconciliation entre nos deux nations ainsi que pour la gestion à long terme des richesses naturelles et culturelles abondantes du parc national Forillon. De plus, la gouvernance partagée entre Parcs Canada et la Nation Micmac de Gespeg qui en découlera assurera que les initiatives, les activités traditionnelles et la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel Mi'gmaq seront au cœur des services offerts dans le parc pour plusieurs générations à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la signature d'une entente entre Parcs Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Nation Micmac de Gespeg qui prévoit la mise en place d'un cadre de gouvernance partagée pour la réalisation d'initiatives conjointes au parc national Forillon. Le gouvernement du Canada est fier de concrétiser ce partenariat qui s'inscrit dans la voie de la réconciliation, reconnaissant qu'il s'agit d'une première étape, et continuera de collaborer pour faire évoluer cette relation de nation à nation. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La reconnaissance de la nécessité de faire perdurer les traditions et la culture des communautés autochtones nous fait avancer chaque jour un peu plus sur le chemin de la réconciliation. La signature de cet accord avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Parcs Canada permettra à la Nation Micmac de Gespeg, gardiens traditionnels du territoire qu'ils occupent depuis des millénaires, de reprendre le contrôle de ses terres. Nous continuerons de soutenir les Premières Nations pour faire progresser leurs droits, leurs perspectives et leur prospérité afin qu'ensemble nous puissions réparer les erreurs du passé »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a reconnu la Nation Micmac de Gespeg de façon officielle en 1973, bien que cette dernière occupe son territoire depuis des temps immémoriaux. La Nation, qui compte actuellement plus de 2000 membres, a un statut sans assise territoriale et sans réserve.

En 2017, Parcs Canada et ce qui est maintenant Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont reçu le mandat de négocier des ententes de réconciliation et de reconnaissance des droits dans le cadre des traités de paix et d'amitié conclus avec les Mi'gmaq, les Peskotomuhkati et les Wolastoqey en Atlantique et au Québec.

ont reçu le mandat de négocier des ententes de réconciliation et de reconnaissance des droits dans le cadre des traités de paix et d'amitié conclus avec les Mi'gmaq, les Peskotomuhkati et les Wolastoqey en Atlantique et au Québec. Le 30 janvier 2024, la Nation Micmac de Gespeg, Parcs Canada et Relations Couronne-Autochtone et Affaires du Nord Canada ont signé l' Accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le parc national Forillon .

ont signé l' . Le rassemblement traditionnel de la Nation Micmac de Gespeg, le Mawiomi, s'est tenu sur leur territoire ancestral, au parc national Forillon, en 2017, 2018, 2019 et 2023.

2023. Bien que l'Accord représente un pas vers la réconciliation, Parcs Canada et la Nation Micmac de Gespeg sont tous deux conscients qu'il s'agit d'une première étape sur la voie de la réconciliation.

Les cultures et les identités des peuples autochtones sont intimement liées à leurs territoires, et le respect de ces liens est un élément important des mesures et des résultats liés à la réconciliation. Parcs Canada s'engage à honorer ces liens privilégiés, et à s'assurer que les droits des peuples autochtones soient considérés et respectés.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Justine Germain, Responsable des relations média, Nation Micmac de Gespeg, 514-262-3461, [email protected]; Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]