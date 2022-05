OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 3 mai 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint à la conseillère en chef de la Nation Haisla, Crystal Smith, pour annoncer l'ajout réussi de terres à la réserve de la Nation. L'expansion de l'assise territoriale des réserves est une étape clé qui permet aux communautés des Premières Nations de faire progresser leur vision de l'autodétermination et de créer des possibilités de développement économique.

Deux parcelles de terre totalisant 297,02 acres (120,2 hectares) ont été ajoutées à la réserve Kitamaat no 2 située dans le nord de la Colombie-Britannique. Cet ajout à la réserve a été rendu possible grâce à la signature d'un accord de traité progressif entre la Nation Haisla et la province de la Colombie-Britannique, qui a transféré les terres en question à la Nation Haisla. La Nation Haisla a demandé pour la première fois en 1949 que ces terres soient ajoutées à la réserve et elle va maintenant demander l'avis de ses membres pour l'aider à décider de l'utilisation future de ces terres.

Le gouvernement du Canada continue de favoriser la réconciliation et une relation de nation à nation avec les Premières Nations dans le cadre du processus d'ajouts aux réserves.

Citations

« Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail acharné de la conseillère en chef Crystal Smith et de la Nation Haisla pour finaliser ce dernier ajout à la réserve. Notre gouvernement s'est engagé à travailler aux côtés des communautés autochtones et de leurs membres pour soutenir leur vision de l'autodétermination, et nous sommes impatients de renforcer notre relation de nation à nation avec la Nation Haisla. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous saluons les générations de dirigeants de la Nation Haisla qui ont persévéré au cours des 70 dernières années pour faire avancer cet important ajout à la réserve. Nous remercions la Colombie-Britannique et le Canada de nous avoir aidés à franchir cette étape importante. »

Crystal Smith, conseillère en chef

Nation Haisla

Faits en bref

La Nation Haisla est située sur la côte nord de la Colombie-Britannique, près de Kitimaat. Son territoire traditionnel est situé le long de la région du canal Douglas et comprend la vallée Kitlope.

La communauté compte 1 987 membres, dont 617 vivent dans la réserve.

Les ajouts aux réserves et la création de réserves font partie des efforts généraux du gouvernement du Canada pour aider à faire progresser la réconciliation en facilitant l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale et l'autosuffisance des Premières Nations.

