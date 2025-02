HlGaagilda - Skidegate (Haida Gwaii), le 17 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le président de la Nation haïda, Gaagwiis Jason Alsop, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Gary Anandasangaree, ont annoncé la signature de l'Accord Chii x uujin / Chaaw K aawgaa « Big Tide (Low Water) » sur les terres visées par le titre haïda. Dans cet accord, le Canada reconnaît le titre ancestral des Haïdas sur Haida Gwaii, marquant ainsi une étape importante sur la voie de la réconciliation.

La reconnaissance par le Canada du titre ancestral des Haïdas sur Haida Gwaii comprend la zone intertidale et s'étend jusqu'à la laisse de basse mer. L'Accord n'a aucune incidence sur les intérêts sur la propriété privée visant Haida Gwaii ni sur les administrations locales et municipales de ces terres. Il est également stipulé dans l'Accord que la prestation des services publics fédéraux se poursuivra. Par ailleurs, le Conseil de gestion de l'archipel Haïda-Canada continuera d'assurer conjointement la gestion de Gwaii Haanas pendant une période de transition, au cours de laquelle les deux gouvernements travailleront à réconcilier les compétences et les lois.

La Nation haïda détient collectivement les titres et les droits inhérents des Haïdas, tels que décrits dans la Constitution de la Nation haïda. Lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 24 novembre 2024, les citoyens haïdas ont voté à 97 % en faveur de l'Accord Chii x uujin / Chaaw K aawgaa « Big Tide (Low Water) » sur les terres visées par le titre haïda. L'Accord a donc été signé par la Nation haïda et le Canada le 4 décembre 2024.

Au cours d'une période de transition estimée à cinq ans, la Nation haïda et le Canada poursuivront leur collaboration respectueuse sur les questions relatives à Haida Gwaii. Les deux gouvernements ont convenu que cette transition se déroulera de manière ordonnée et progressive, afin d'assurer une stabilité constante à tous les résidents des îles et aux autres détenteurs d'intérêts sur Haida Gwaii.

Cet accord s'appuie sur des réalisations antérieures dans le domaine de la réconciliation, notamment l'Entente de reconnaissance de Nang K 'uula / Nang K 'úulaas signée par la Nation haïda, le Canada et la Colombie-Britannique en 2023 ainsi que l'Accord Gaayhllxid / Gíihlagalgang « Rising Tide » sur les terres visées par le titre haïda signé par la Nation haïda et la Colombie-Britannique en avril 2024.

La signature de l'Accord Chii x uujin / Chaaw K aawgaa « Big Tide (Low Water) » sur les terres visées par le titre haïda est une démonstration concrète de l'engagement du Canada à mettre en œuvre et à faire progresser la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La reconnaissance par le Canada du titre ancestral des Haïdas est le fruit du processus Gud ad T'alang Hl G ang.gul x a Tll Yahda / Tll yá'adee G ii gud ahl t'álang hl G ángulaang (« Les gens travaillent ensemble pour arranger les choses »). Ainsi, le Canada respecte le devoir et l'honneur de la Couronne en établissant une relation de nation à nation respectueuse et fondée sur des principes.

Citations

« La reconnaissance par le Canada du titre des Haïdas sur Haida Gwaii met en lumière des injustices historiques et démontre comment il est possible de changer les choses si l'on travaille ensemble pour ce qui est juste. Il faut faire preuve de leadership pour reconnaître un tort, entamer le processus de guérison après un passé houleux et avoir confiance en la capacité de forger une nouvelle relation fondée sur le respect. Grâce à cette reconnaissance du titre par le Canada, dont le processus a été initié en 1913 par nos anciens dirigeants, nous pouvons entamer une nouvelle ère de coexistence pacifique, sachant que nous pouvons veiller sur Haida Gwaii et assurer le bien-être de tous ceux qui vivent sur ces îles resplendissantes. »

-- Gaagwiis Jason Alsop, président de la Nation haïda

« Je salue le leadership dont a fait preuve la Nation haïda pour conclure cet accord historique. Alors que nous entamons un nouveau chapitre dans notre relation de nation à nation, réaffirmons notre engagement à emprunter la voie de la réconciliation. En travaillant ensemble, nous montrons qu'il est possible de réaliser des progrès considérables. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Cet accord est le premier en son genre au Canada. Il témoigne de l'incroyable leadership de la Nation haïda et de sa détermination à reprendre ce qui lui revient de droit depuis des générations. En reconnaissant les titres et les droits ancestraux, nous montrons les progrès qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble pour créer une voie juste et constructive vers la réconciliation, et ce, dans le respect des intérêts propres à chaque nation. J'espère que cet accord ouvrira la voie à de nombreux autres et qu'il inspirera les jeunes autochtones en leur montrant que la réconciliation ne se résume pas à des mots et qu'il est possible de changer les choses. »

-- L'hon. Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La signature de l'Accord Chii x uujin / Chaaw K aawgaa "Big Tide (Low Water)" sur les terres visées par le titre haïda démontre que la relation entre le Conseil de la Nation haïda et le gouvernement du Canada est fondée sur le respect, la responsabilité et l'interconnectivité. Depuis plus de 30 ans, la Nation haïda et le Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada, travaillent côte à côte pour protéger Gwaii Haanas, un lieu d'importance mondiale. L'Accord que nous célébrons aujourd'hui marque une nouvelle étape dans ce parcours, soit le renforcement de notre partenariat et la reconnaissance du titre inhérent des Haïdas sur les magnifiques terres de Haida Gwaii. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada est un partenaire important dans ce travail historique de réconciliation, et je suis reconnaissant qu'il ait également travaillé avec la Nation haïda pour conclure un accord qui reconnaît le titre ancestral des Haïdas. L'Accord provincial Gaayhllxid / Gíihlagalgang "Rising Tide" sur les terres visées par le titre haïda et l'Accord fédéral Chii x uujin / Chaaw K aawgaa "Big Tide (Low Water)" sur les terres visées par le titre haïda reconnaissent collectivement le titre ancestral des Haïdas, ce qui constitue un changement majeur dans notre relation. Ces accords procurent également de la stabilité à tous les habitants de Haida Gwaii pour la suite des choses. Ils représentent la prochaine étape de notre parcours commun et nous aideront à tracer la voie vers un avenir nouveau pour Haida Gwaii. »

-- Christine Boyle, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Faits saillants

Le Conseil de la Nation haïda a été constitué en tant que gouvernement national en 1974. La Constitution de la Nation haïda a été officiellement adoptée en 2003. La Constitution charge le Conseil de diriger les affaires extérieures de la Nation haïda et de gérer les terres et les eaux de Haida Gwaii au nom de la Nation haïda, en veillant à ce que la relation entre le peuple haïda et Haida Gwaii se poursuive à perpétuité.

haïda a été constitué en tant que gouvernement national en 1974. La a été officiellement adoptée en 2003. La Constitution charge le diriger les affaires extérieures de la Nation haïda et de gérer les terres et les eaux de Haida Gwaii au nom de la Nation haïda, en veillant à ce que la relation entre le peuple haïda et Haida Gwaii se poursuive à perpétuité. Haida Gwaii est situé à environ 100 kilomètres à l'ouest de la côte Nord de la Colombie-Britannique et constitue un groupe de plus de 200 îles qui totalisent environ un million d'hectares.

Les Haïdas vivent sur Haida Gwaii depuis des millénaires.

En 2021, le Canada, la Nation haïda et la Colombie-Britannique ont signé le Cadre de réconciliation Gay G ahlda / Kwah.hlahl.dáyaa « Changing Tide » , qui établit une démarche progressive pour la négociation d'ententes de réconciliation. L' Entente de reconnaissance de Nang K 'uula / Nang K̲'úulaas est la première entente tripartite conclue dans le cadre de ce processus de négociations renouvelé.

, qui établit une démarche progressive pour la négociation d'ententes de réconciliation. L' est la première entente tripartite conclue dans le cadre de ce processus de négociations renouvelé. Par l' Entente de reconnaissance de Nang K 'uula / Nang K̲'úulaas , le Canada et la Colombie-Britannique ont reconnu que la Nation haïda détient des droits inhérents à la gouvernance et à l'autodétermination, et que le Conseil de la Nation haïda est l'organe directeur de la Nation haïda.

, le Canada et la Colombie-Britannique ont reconnu que la Nation haïda détient des droits inhérents à la gouvernance et à l'autodétermination, et que le haïda est l'organe directeur de la Nation haïda. Le 7 novembre 2024, le projet de loi S-16, Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda, a reçu la sanction royale.

