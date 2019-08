La Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek construira un centre de services aux voyageurs et une conduite d'eau maîtresse

NATION DES MI'KMAW DE PAQTNKEK, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES MI'KMAQ, NS, le 26 août 2019 /CNW/ - C'est avec fierté que le gouvernement du Canada appuie la croissance et les possibilités de développement économique des communautés autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a rendu visite aux membres de la Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek afin de les féliciter pour le projet du Centre de services aux voyageurs de Bayside et plusieurs autres nouveaux projets communautaires.

Le Centre de services aux voyageurs de Bayside, qui devrait ouvrir ses portes à l'automne 2019, se trouve à proximité du nouvel échangeur de la route 104. Il comprendra un dépanneur et un poste d'essence ouverts 24 heures sur 24. Le projet comporte aussi des travaux d'aménagement de l'infrastructure routière pour le Centre de services et d'autres projets commerciaux à venir. La Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek envisage d'ajouter d'autres commerces dans l'avenir, notamment un restaurant à service rapide, un centre de divertissement et des kiosques saisonniers.

Lors de sa visite, le ministre O'Regan s'est aussi rendu sur le chantier de construction d'un nouveau puits qui assurera l'approvisionnement en eau principal de la communauté. SAC investit 430 000 $ dans le projet, qui comprendra l'installation d'une pompe de puits, la construction d'une nouvelle station de pompage, l'installation de 375 mètres de conduites d'eau principales, des travaux mécaniques et électriques et des travaux connexes.

Ces nouveaux projets s'appuient sur des investissements antérieurs dans l'infrastructure de la communauté, comme un complexe de six logements achevé en 2017 et maintenant entièrement habité. SAC a investi plus de 900 000 $ dans le projet.

En investissant dans ces projets communautaires, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec la Nation des Mi'kmaq de Paqtnkek pour générer des revenus, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des membres de la communauté.

« Les projets communautaires comme celui du Centre de services aux voyageurs Bayside de la Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek, contribuent à la croissance, tout en créant des emplois et des opportunités économiques. Un Canada véritablement prospère repose sur une économie forte créée et dirigée par les Autochtones. Notre gouvernement est fier de financer de tels projets et est déterminé à appuyer la réussite économique des communautés des Premières Nations. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« J'aimerais remercier le ministre O'Regan et son personnel ici dans la région de l'Atlantique pour leur appui à notre première phase de développement commercial. La création de revenus autonomes est essentielle à notre prospérité future. Ensemble, nous investissons dans un avenir qui appuiera les programmes communautaires, y compris la santé et le bien-être, et qui offrira des possibilités d'emploi à long terme à nos membres. »

Paul (PJ) Prosper

Chef de la Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek

La Première Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek est une communauté de Premières Nations située entre Heatherton et Tracadie , à environ 24 kilomètres à l'est d' Antigonish (Nouvelle-Écosse). La communauté compte une population totale de 594 personnes, dont environ 421 vivent dans la réserve.

et , à environ 24 kilomètres à l'est d' (Nouvelle-Écosse). La communauté compte une population totale de 594 personnes, dont environ 421 vivent dans la réserve. Le mot Mi'kmaq « Paqtnkek » signifie « près de la baie ».

Le site est adjacent à l'échangeur de l'autoroute 104 qui a été ouvert à l'automne 2018.

Le Programme de préparation des communautés aux possibilités économiques (PPCPE) offre aux communautés des Premières Nations et inuites un financement axé sur des projets pour une gamme d'activités visant à soutenir la recherche de débouchés économiques, notamment des études de faisabilité, des plans d'activités, la création d'entreprises communautaires et la construction d'infrastructures économiques.

