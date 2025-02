TERRITOIRE DE LA NATION DES DÉNÉS TSAY KEH, BC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a accordé une somme de plus de 11 millions de dollars à la Nation des Dénés Tsay Keh afin de soutenir des priorités clés cernées par la Nation, notamment dans les domaines du développement économique, de la gouvernance, du développement communautaire, du bien-être et des possibilités socioéconomiques.

Le financement annoncé aujourd'hui fait partie d'un accord de subvention signé le 15 mars 2024 par la Nation des Dénés Tsay Keh et le gouvernement du Canada. En soutenant les priorités définies par la communauté, cet accord permettra à la Nation des Dénés Tsay Keh de se préparer à l'autonomie gouvernementale et à la mise en place d'un traité.

Ce financement fait déjà une différence, car il permet à la Nation Dénés Tsay Keh de répondre à des besoins urgents tels que la création de logements, le renforcement de la gouvernance et la création d'occasions socioéconomiques. Ensemble, le Canada et la Nation des Dénés Tsay Keh prennent des mesures concrètes pour renouveler une relation fondée le respect, la coopération et le partenariat. Puisque nous adoptons une approche progressive pour parvenir à la conclusion d'un traité global, cet accord de subvention représente un pas en avant à l'appui des objectifs à long terme d'autonomie gouvernementale et de l'autosuffisance.

Citations

« Depuis des décennies, les Dénés Tsay Keh luttent contre l'héritage honteux laissé par la colonisation au Canada, quelle qu'en soit la forme. Cet accord avec le Canada pour l'octroi d'un financement constitue une étape importante qui permettra aux Dénés Tsay Keh de corriger progressivement certains des écarts et des problèmes socioéconomiques flagrants auxquels ils sont confrontés en raison de cet héritage. »

Chef Johnny Pierre

Nation des Dénés Tsay Keh

« L'accord reflète notre engagement à corriger les injustices du passé et à bâtir une relation véritable de nation à nation. En soutenant la vision de la Nation des Dénés Tsay Keh en matière de gouvernance, de bien-être communautaire et de développement économique, nous posons les bases d'un succès durable. Je me réjouis à l'idée de poursuivre avec la Nation cet important travail. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le territoire traditionnel des Dénés Tsay Keh est situé dans le Centre-Nord de la Colombie-Britannique, et leur communauté principale se trouve dans la réserve indienne de Finlay River n o 6.

est situé dans le Centre-Nord de la Colombie-Britannique, et leur communauté principale se trouve dans la réserve indienne de n 6. La Nation des Dénés Tsay Keh compte 522 membres inscrits.

compte 522 membres inscrits. Les Dénés Tsay Keh se sont joints au processus de conclusion de traités de la Colombie-Britannique en 1994 et en sont actuellement à l'étape 4 (entente de principe) du processus.

se sont joints au processus de conclusion de traités de la Colombie-Britannique en 1994 et en sont actuellement à l'étape 4 (entente de principe) du processus. Les Dénés Tsay Keh , la Colombie-Britannique et le Canada adoptent une approche progressive pour parvenir à la conclusion d'un traité global.

