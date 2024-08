MUSKODAY FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SK, le 15 août 2024 /CNW/ - Le chef de la Muskoday First Nation, Ronald Bear, ainsi que le conseil, les Aînés, des membres de la communauté et des représentants de Services aux Autochtones Canada (SAC) ont célébré l'ouverture officielle de la nouvelle usine de traitement de l'eau de la communauté.

(de gauche à droite) : Remi Dada, responsable des finances de la Muskoday First Nation ; Tim Bear, conseiller de la Muskoday First Nation ; Mark Arcand, chef du Conseil tribal de Saskatoon (STC) ; Ronald Bear, chef de la Muskoday First Nation ; Dean Bear (résident et ancien directeur des terres) ; Connie Turner, responsable des finances de la Muskoday First Nation ; Grant McKercher, gestionnaire de projet ; Daphne Bear, conseillère de la Muskoday First Nation ; Kyle Blixt, ingénieur BLC ; Nick Agnew, stagiaire à l'usine de traitement de l'eau ; Troy Bear, opérateur à l'usine de traitement de l'eau ; Riley Bear, directeur des services techniques du STC ; Gregory Morrison, agent de projet de SAC ; Kevin Bergen, formateur itinérant du STC. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

Cette nouvelle installation ultramoderne assurera un approvisionnement en eau potable à tous les foyers de la réserve, ainsi qu'aux bâtiments communautaires tels que le bâtiment administratif et la salle de bande, le centre de santé communautaire, l'école primaire, la garderie d'Awasis, le bureau de poste, la station d'essence et le dépanneur.

Conformément à la vision des dirigeants de la Muskoday First Nation, la nouvelle usine permettra à la communauté de s'approvisionner en eau à proximité de chez elle, au lieu de dépendre uniquement de la Prince Albert Rural Water Utility pour répondre à ses besoins en eau. La communauté peut désormais traiter, contrôler et gérer son propre approvisionnement en eau de manière autonome.

L'usine sera dotée d'un système efficace de biofiltres et d'osmose inverse pour traiter l'eau pendant de nombreuses années. Le projet de 8,6 millions de dollars, soutenu par SAC, comprenait également l'installation de nouveaux puits et d'une infrastructure de pompage des eaux souterraines.

Citations

« C'est un grand jour pour la Muskoday First Nation, car cette nouvelle usine de traitement de l'eau lui donne la capacité d'améliorer la distribution d'une eau potable et purifiée à la communauté et à l'extérieur de celle-ci. Cette usine de traitement de l'eau à la fine pointe de la technologie garantit aux membres de la Muskoday First Nation un accès direct à une abondance de cet élément essentiel sacré (l'eau) pour vivre, s'épanouir et survivre, et ce, pour des générations à venir. »

Chef Ronald Bear

Muskoday First Nation

« Cette nouvelle usine de traitement de l'eau donne vie à la promesse d'une eau potable sûre et fiable pour la Muskoday First Nation. Désormais, la communauté peut gérer son propre approvisionnement en eau de manière autonome. Grâce à l'exemple des Premières Nations, nous soutiendrons l'accès des communautés à l'eau potable pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Muskoday First Nation est située à environ 30 km au sud-est de Prince Albert , en Saskatchewan .

, en . La communauté compte environ 1 916 personnes, population composée de Crie et de Saulteaux.

La Muskoday First Nation est membre du Conseil tribal de Saskatoon .

. SAC a fourni 8,6 millions de dollars pour ce projet.

