OTTAWA, ON, le 13 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Muskeg Lake Cree Nation et le gouvernement du Canada ont annoncé la signature d'une lettre d'entente qui orientera leur travail de collaboration à titre de partenaires de traité en vue de mettre en œuvre le droit inhérent de la Première Nation à l'autonomie gouvernementale, de soutenir les mesures de réconciliation et de réaffirmer leur relation de nation à nation.

Ces efforts concertés seront guidés par les priorités définies par la Muskeg Lake Cree Nation en matière d'autodétermination. Ils consisteront notamment à collaborer pour faire en sorte que la Première Nation puisse exercer son droit inhérent à l'autodétermination et aller au-delà des dispositions coloniales de la Loi sur les Indiens.

D'abord, les conversations porteront essentiellement sur l'élaboration d'une entente de gouvernance, mais elles se poursuivront de façon continue afin d'aborder la série de priorités établies. Parmi ces dernières figurent les services à l'enfance et à la famille, la réforme des services de police et du système de justice, la sécurité publique, la santé et d'autres initiatives destinées à favoriser le bien-être de la communauté et à faire progresser la réconciliation. Grâce à ce travail conjoint, la Première Nation pourra plus facilement concrétiser sa vision de l'autodétermination et créer de nouvelles occasions de tirer parti de ses réussites en matière de développement communautaire et économique. L'engagement mutuel des parties à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones contribuera à soutenir les efforts qui seront déployés pour faire avancer les priorités de la Muskeg Lake Cree Nation.

Le gouvernement du Canada travaille en tandem avec ses partenaires autochtones pour trouver des solutions communes visant à donner suite à leurs priorités particulières, à reconnaître et à mettre en œuvre leurs droits inhérents, et à soutenir leurs visions de l'autodétermination et d'un avenir meilleur pour leurs communautés.

Citations

« En élaborant cette feuille de route, la Muskeg Lake Cree Nation affirme et fait respecter notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, conformément à la relation que nous avons établie avec la Couronne dans notre traité. Nous voulons jeter de solides assises pour l'avenir de notre peuple. Nous n'avons jamais consenti à l'adoption de la Loi sur les Indiens ou des politiques coloniales qui ont imposé des restrictions à nos familles et freiné notre prospérité économique pendant des générations. Grâce à cette lettre d'entente, nous nous engageons sur la bonne voie, soit celle où le Canada reconnaît et soutient notre droit à l'autodétermination. Nous remercions les dirigeants de la Muskeg Lake Cree Nation qui nous ont précédés de n'avoir jamais cessé de défendre nos droits inhérents et de faire valoir la nécessité de respecter la relation établie dans le cadre de notre traité. »

Chef Kelly Wolfe

Muskeg Lake Cree Nation

« Le peuple de Muskeg Lake souhaite créer les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une qualité de vie à la hauteur des terres riches en ressources que nous avons accepté de partager avec ceux d'ailleurs qui sont venus s'établir au Canada. Nous reconnaissons la nécessité de négocier une nouvelle relation qui honore les principes démocratiques du Canada et ceux des Nēhiyawak. La volonté d'établir une relation négociée fondée sur le Traité no 6 assure la mise en place d'une table juste et équitable qui sera à la fois profitable aux Nēhiyawak de Muskeg Lake et à la population canadienne. »

Harry Lafond

Gardien du savoir pour ce qui est de l'éducation, de l'histoire de la communauté, de la gouvernance et du Traité no 6

« Aujourd'hui, nous franchissons une importante étape vers la réconciliation et le renouvellement de notre relation de nation à nation avec la Muskeg Lake Cree Nation. Cette lettre d'entente pose les jalons des efforts de collaboration qui permettront de faire progresser les priorités de la Première Nation, son droit inhérent à l'autodétermination et sa vision d'un avenir meilleur pour sa communauté. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les discussions sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination entre les parties ont commencé au début de 2022.

La lettre d'entente annoncée aujourd'hui énonce les étapes du processus et les sujets à aborder au cours des discussions exploratoires.

Dans le cadre de ces discussions, les parties collaboreront pour trouver des solutions communes qui contribueront à faire progresser la réconciliation et à renouveler leur relation sur la base du respect, de la coopération, du partenariat et de la reconnaissance des droits inhérents de la Première Nation.

Lien connexe

Muskeg Lake Cree Nation [en anglais seulement]

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Aissatou Diop, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected] ; Chef Kelly Wolfe, Muskeg Lake Cree Nation, 306-466-4959, [email protected]