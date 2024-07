LA MONTREAL LAKE CREE NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SK, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Joyce Naytowhow McLeod, cheffe de la Montreal Lake Cree Nation, ainsi que le conseil, des Aînés, des membres de la communauté et des représentants de Services aux Autochtones Canada, ont célébré l'ouverture officielle du nouvel établissement de soins de santé de la communauté dans le nord de la Saskatchewan.

Ce nouvel établissement comprend 1 339 m2 d'espace pour les soins primaires (soins infirmiers), le contrôle des maladies transmissibles, les soins à domicile, les soins dentaires et le transport médical. Les services de soins de santé holistiques et adaptés à la culture sont fournis par les infirmières praticiennes de la communauté, les infirmières autorisées (IA-Pratique supplémentaire autorisée), les infirmières en soins à domicile, les thérapeutes dentaires, les représentants en santé communautaire, les coordonnateurs du transport médical, les commis et les chauffeurs, le personnel d'entretien, le personnel de la sécurité et les techniciens de laboratoire.

La Montreal Lake Cree Nation a contribué financièrement au projet d'immobilisations en collaborant avec le gouvernement fédéral pour mener à bien le projet de l'infrastructure de santé. L'établissement est maintenant le centre de soutien et de services de soins de santé holistiques pour environ 2 500 résidents de la Montreal Lake Cree Nation.

Citations

« Aujourd'hui, la Montreal Lake Cree Nation a réalisé son rêve d'offrir à la Nation des services de santé holistiques de qualité 24 heures sur 24, toute l'année. Cette cérémonie d'ouverture vise à célébrer notre nouvel établissement de santé où tout le monde est traité avec respect et dignité. »

Cheffe Joyce Nayatowhow McLeod

Montreal Lake Cree Nation

« Des générations de gens pourront obtenir les soins de qualité qu'ils méritent dans ce nouvel établissement. Félicitations au chef Nayatowhow McLeod et au conseil, aux fournisseurs de soins de santé communautaires et aux membres de la Montreal Lake Cree Nation. Il s'agit d'une étape cruciale pour s'assurer que tout le monde a une chance équitable de réussir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada a fourni 7 millions de dollars pour ce projet.

La Montreal Lake Cree Nation est une Première Nation crie de Woodland, dans le nord de la Saskatchewan , qui compte environ 4 000 membres.

, qui compte environ 4 000 membres. Dans le cadre du Programme des établissements de santé du gouvernement du Canada , Services aux Autochtones Canada collabore avec les communautés des Premières Nations et des Inuit afin de financer des infrastructures qui appuient la prestation de programmes et de services liés à la santé.

