OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025. Ces résultats fournissent des renseignements sur les activités de la Monnaie, l'incidence des incertitudes économiques et des barrières commerciales sur celles-ci, ainsi que les attentes de la Société pour les 12 prochains mois.

« Les produits des activités ordinaires ont grimpé d'une année à l'autre en raison de l'augmentation des prix sur le marché des métaux précieux et de l'excellent rendement de notre Ligne des pièces de circulation étrangères », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous continuons de gérer activement les répercussions des événements économiques et géopolitiques persistants qui se produisent à l'échelle mondiale, y compris l'effet de l'incertitude liée aux barrières commerciales sur la demande de produits en métaux précieux, sur les taux de location des métaux précieux et sur notre réseau mondial de fournisseurs. Ensemble, nous continuons d'axer nos efforts sur la stratégie à long terme de la Monnaie afin de bâtir une entreprise solide qui appuie l'avenir du Canada. »

