Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS D'ÉCHANGE DE PIÈCES DANS SES BOUTIQUES D'OTTAWA ET DE WINNIPEG English
16 déc, 2025, 12:46 ET
OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ -
|
Événement :
|
La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa du 18 au 20 décembre 2025. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie afin d'obtenir les trois pièces de circulation commémoratives lancées en 2025 :
|
Limite de deux pièces de chaque motif par personne. Jusqu'à épuisement des stocks. Les quantités sont limitées. Échange de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
|
Détails :
|
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
|
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
