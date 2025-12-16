Événement :

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa du 18 au 20 décembre 2025. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie afin d'obtenir les trois pièces de circulation commémoratives lancées en 2025 : pièce de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada

pièce de 1 $ 2025 - 150ᵉ anniversaire de la Cour suprême du Canada

pièce de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig