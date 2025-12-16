Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS D'ÉCHANGE DE PIÈCES DANS SES BOUTIQUES D'OTTAWA ET DE WINNIPEG English

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ -

Événement :

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa du 18 au 20 décembre 2025. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie afin d'obtenir les trois pièces de circulation commémoratives lancées en 2025 :

  • pièce de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada
  • pièce de 1 $ 2025 - 150ᵉ anniversaire de la Cour suprême du Canada
  • pièce de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig

Limite de deux pièces de chaque motif par personne. Jusqu'à épuisement des stocks. Les quantités sont limitées. Échange de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.

Détails :

Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
520, boulevard Lagimodière
Du jeudi 18 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025
De 9 h à 16 h

Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa
320, promenade Sussex
Du jeudi 18 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025
De 10 h à 16 h

