LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
27 nov, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ -
Événement :
La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à sa Boutique d'Ottawa du 28 au 30 novembre 2025. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.
Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
Détails :
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa
320, promenade Sussex
Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025
10 h à 16 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
