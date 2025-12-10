Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE LA RÉGION D'OTTAWA À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
10 déc, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ -
Événement :
En partenariat avec Canada Gold, la Monnaie royale canadienne tiendra un échange de pièces à Ottawa (Ontario) et invite le public à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.
De plus, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance d'ajouter à leur collection, la pièce de 1 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada et celle de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.
Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
Détails :
Canada Gold
Centre commercial Carlingwood
2121, avenue Carling
Ottawa (Ontario) K2A 1H2
(Local 92A, à côté du magasin The Children's Place)
Le vendredi 12 décembre 2025, de 10 h à 17 h
Le samedi 13 décembre 2025, de 10 h à 17 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
