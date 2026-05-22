OTTAWA, ON, le 22 mai 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026. Ceux-ci donnent des renseignements sur ses activités, l'incidence des fluctuations des marchés sur celles-ci ainsi que les attentes de la Société pour les douze prochains mois.

« Malgré la volatilité persistante des marchés, la Monnaie royale canadienne a commencé l'année 2026 en force », déclare Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. « Elle a su tirer parti de changements favorables, comme la hausse de la demande d'argent et le cours élevé de l'or, tout en gérant ses charges d'exploitation avec prudence. La Monnaie suit de près les conditions du marché et continue de s'adapter aux risques et aux possibilités qu'entraîne l'environnement commercial moins prévisible. »

Pour lire le rapport du premier trimestre de 2026 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

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SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, Tél. : 613-884-6370, [email protected]