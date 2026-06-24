CORPORATE KNIGHTS CLASSE À NOUVEAU LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PARMI LES 50 MEILLEURES ENTREPRISES CITOYENNES DU CANADA

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière d'être reconnue encore une fois parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du pays selon Corporate Knights. Publié aujourd'hui, ce palmarès annuel reconnaît les entreprises socialement responsables; la Monnaie s'y est classée principalement en raison de la grande viabilité de ses revenus et des pourcentages élevés de ses investissements par rapport à ses pairs du secteur des fabricants de produits en métaux, ainsi qu'en raison d'un certain nombre d'indicateurs en lien avec l'impact social. Toutes les sociétés canadiennes dont le chiffre d'affaires s'élève à au moins 1 milliard de dollars ont été évaluées pour déterminer les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada.

« Depuis 25 ans, les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada établissent un point de référence impressionnant, démontrant que la conduite des affaires peut rimer avec une planète et une société en santé. Avec un taux de croissance annuel composé récent d'environ 22 % des revenus durables, elles préparent également le terrain pour l'élan dont nous avons urgemment besoin », a déclaré Toby Heaps, président de Corporate Knights.

« Chaque jour, la Monnaie royale canadienne fournit des produits et des services durables à sa clientèle, tout en offrant une valeur économique au Canada, et ce, de façon responsable sur les plans social et environnemental », a déclaré Simon Kamel, président par intérim de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes heureux que notre approche durable envers l'atteinte de revenus et de profits soit reconnue par Corporate Knights comme un modèle pour le milieu des affaires au Canada et l'industrie mondiale du monnayage. »

Les récentes réussites de la Monnaie sur la voie de la durabilité, ainsi que certaines possibilités d'amélioration, sont publiées dans son Rapport d'impact 2025.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques durables dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. est une société indépendante de médias et de recherche. Sa division médiatique publie la revue primée sur l'économie durable Corporate Knights, qui est diffusée dans le Globe and Mail, le Washington Post et le Wall Street Journal. Sa division de recherche établit divers classements, rapports de recherche et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. Pour en savoir plus : www.corporateknights.com.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]