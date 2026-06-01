KINGSTON, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de collection en argent finement ciselée pour souligner le 150e anniversaire du Collège militaire royal du Canada (CMR). Cette pièce rend hommage au CMR à titre d'institution étant reconnue à l'échelle internationale pour son excellence en enseignement, en formation et en recherche, ainsi qu'à l'influence durable de ses diplômés et diplômées sur les Forces armées canadiennes et la vie publique. Son dévoilement aura lieu lors d'une cérémonie qui se tiendra au campus de Kingston.

Où : Campus du CMR

Salle historique Currie

Édifice Currie

15, promenade Valour

Kingston (Ontario) K7K 7B4



Date : Lundi 1er juin 2026

Discours et dévoilement : 11 h 30 à 12 h

Disponibilités pour des entretiens avec les médias immédiatement après la cérémonie



Participants : Bgén Pascal Godbout, CD, Commandant du CMR

Son Honneur monsieur Bryan Paterson, maire de Kingston (Ontario)

Simon Kamel, président par intérim, Monnaie royale canadienne

Les représentants des médias qui souhaitent assister au lancement sont priés de communiquer avec le CMR ([email protected]) au préalable. Vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement et vous garer devant l'édifice Currie (15, prom. Valour) au plus tard à 11 h 15.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos du Collège militaire royal du Canada (CMR)

Le CMR est une institution militaire nationale assurant la formation d'officières et d'officiers exemplaires pour les Forces armées canadiennes et proposant, dans les deux langues officielles, des programmes de premier cycle en sciences sociales, en sciences humaines, en science et en génie. Il offre de plus divers diplômes d'études supérieures. Société canadienne et chef de file de la recherche en défense répondant sur demande aux besoins du secteur de la défense et de la sécurité, le CMR s'appuie sur une culture de découverte et d'innovation. Son campus dispose d'installations de recherche à la fine pointe de la technologie, notamment un réacteur nucléaire, des souffleries aérodynamiques, une salle anéchoïque, un observatoire, un laboratoire de munitions, un laboratoire de génie civil et un cyberlaboratoire. Pour en savoir plus au sujet du CMR, visitez le https://www.rmc-cmr.ca/fr . Vous pouvez également suivre le CMR sur Facebook et instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]; Capitaine Lisa Keretschko, Officière des affaires publiques, Collège militaire royal du Canada, 613-541-6000, poste 271-6484, 343-363-2364, [email protected]