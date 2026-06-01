KINGSTON, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne a dévoilé une nouvelle pièce de collection en argent finement ciselée pour célébrer le siècle et demi d'excellence de la plus ancienne université militaire du pays, soit le Collège militaire royal du Canada (CMR). Fondé en 1876 à Kingston, en Ontario, le CMR est reconnu à l'échelle internationale pour son excellence en formation et en recherche ainsi que pour l'apport durable de ses diplômées et diplômés aux affaires publiques et aux Forces armées canadiennes. La pièce de 20 $ en argent fin 2026 - 150e anniversaire du Collège militaire royal du Canada était au cœur des célébrations organisées aujourd'hui sur le campus, auxquelles ont pris part la communauté étudiante, le personnel, le corps professoral, les diplômés et les membres de la communauté du CMR.

La pièce de 20 $ en argent fin 2026 de la Monnaie royale canadienne célébrant le 150e anniversaire du Collège militaire royal du Canada (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne (MRC))

« Les diplômées et diplômés du CMR, du Collège militaire Royal Roads et du Collège militaire royal de Saint-Jean ont servi avec distinction dans toutes les opérations de maintien de la paix et tous les conflits auxquels le Canada a pris part, de même qu'en période de crise ou de catastrophe nationale », affirme le brigadier-général Pascal Godbout, 49e commandant du Collège militaire royal du Canada. « Ce grand jalon est une occasion de revenir sur l'apport du CMR au Canada et sur la scène mondiale, et de célébrer son évolution vers une institution nationale forte, fière, équitable, diversifiée et inclusive, où l'on s'efforce d'inculquer aux leaders de demain l'éthique et les valeurs des Forces armées canadiennes. Je suis profondément reconnaissant envers les générations de membres du corps professoral et de personnel qui ont contribué à la formation, à l'accompagnement et à la réussite de nos diplômées et diplômés, tant lors de leur passage ici qu'après. »

Le motif au revers de la pièce, œuvre de l'artiste Neil Hamelin, souligne le 150e anniversaire du Collège militaire royal du Canada (« 1876-2026 »). Il présente le drapeau du Canada flottant au-dessus de l'emblématique tour de l'horloge du CMR, accompagné d'une bannière portant la devise du drapeau de l'institution, « VÉRITÉ DEVOIR VAILLANCE ». Les cinq étoiles représentent les anciens élèves-officiers du CMR qui sont devenus des astronautes de l'Agence spatiale canadienne : le capitaine de vaisseau Marc Garneau, le colonel Chris Hadfield, le major Michael McKay, le colonel Joshua Kutryk et le colonel Jeremy Hansen. Elles symbolisent également les réalisations collectives des diplômées et diplômés du CMR, dont l'apport au Canada continue de se faire sentir bien au-delà de l'horizon. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« Tout comme le Collège militaire royal du Canada, la Monnaie a à cœur de servir le public et d'exceller, et elle reconnaît l'importance de souligner le 150e anniversaire de cette institution nationale au moyen d'une superbe pièce de collection en argent », déclare Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim.

La pièce de 20 $ en argent fin 2026 - 150e anniversaire du Collège militaire royal du Canada, dont le tirage mondial est limité à 6 500 exemplaires, est vendue au prix de 239,95 $. Pour commander cette nouvelle pièce de collection, il suffit de communiquer avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de visiter le site www.monnaie.ca. Vous la trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Des images de cette pièce sont disponibles ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos du Collège militaire royal du Canada (CMR)

Le CMR est une institution militaire nationale assurant la formation d'officières et d'officiers exemplaires pour les Forces armées canadiennes et proposant, dans les deux langues officielles, des programmes de premier cycle en sciences sociales, en sciences humaines, en science et en génie. Il offre de plus divers diplômes d'études supérieures. Société canadienne et chef de file de la recherche en défense répondant sur demande aux besoins du secteur de la défense et de la sécurité, le CMR s'appuie sur une culture de découverte et d'innovation. Son campus dispose d'installations de recherche à la fine pointe de la technologie, notamment un réacteur nucléaire, des souffleries aérodynamiques, une salle anéchoïque, un observatoire, un laboratoire de munitions, un laboratoire de génie civil et un cyberlaboratoire.

Pour en savoir plus au sujet du CMR, visitez le https://www.rmc-cmr.ca/fr . Vous pouvez également suivre le CMR sur Facebook et instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]; Capitaine Lisa Keretschko, Officière des affaires publiques, Collège militaire royal du Canada, 613-541-6000, poste 271-6484, 343-363-2364, [email protected]