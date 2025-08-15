OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2025. Ces résultats fournissent des renseignements sur les activités de la Monnaie, l'incidence des incertitudes économiques et des barrières commerciales sur celles-ci, ainsi que les attentes de la Société pour les 12 prochains mois.

« Ce trimestre, nous avons constaté une amélioration graduelle de notre rendement financier global », déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Bien que la demande pour les métaux précieux demeure instable, nous sommes encouragés par le rendement global du secteur des métaux précieux et nous prévoyons une croissance soutenue pour la Ligne des pièces de circulation étrangères. La volatilité persistante des marchés et l'incertitude actuelle continuent de nuire à notre capacité à atteindre nos objectifs de résultats annuels. Nous demeurons néanmoins résolus à maintenir notre engagement à l'égard de notre stratégie à long terme et continuons d'investir dans notre entreprise avec confiance afin de pouvoir saisir toute occasion favorable éventuelle. »

Pour lire le rapport du deuxième trimestre de 2025 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

