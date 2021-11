« Lorsque les Canadiennes et les Canadiens ont adopté notre Médaille de reconnaissance en 2020 pour reconnaitre les héros de la pandémie, ils nous ont montré à quel point ils étaient heureux d'avoir un moyen de redonner à leur communauté au plus fort de la pandémie », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Cela a encouragé le personnel de la Monnaie à développer et produire une autre médaille qui cette fois pourra être offerte ou portée pour encourager d'importantes conversations sur la santé mentale, en achetant cette médaille les canadien contribueront aussi à recueillir des fonds précieux pour Jeunesse, J'écoute. »

Conçue pour favoriser le dialogue, la Médaille de santé mentale rappelle concrètement aux gens de partout au Canada de prioriser non seulement leur propre bien-être mental, mais aussi le bien-être de leurs amis, de leurs proches et de leur communauté. Symbolisant l'importance du dialogue et de l'écoute, cette médaille peut être portée ou offerte avec fierté ; elle vous permettra de montrer que vous êtes prêts à parler de santé mentale et que la question vous tient à cœur. La Monnaie fera don de la totalité du produit net des ventes à Jeunesse, J'écoute, dont les programmes de santé mentale viennent en aide aux jeunes canadiens et aux adultes aidants.

« Grâce à ce symbole de soutien mûrement réfléchi, nous continuerons de sensibiliser les gens à l'importance d'entretenir des conversations et de poser des gestes en faveur de la santé mentale », explique Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Les défis sans précédent posés par la pandémie de COVID-19 ont profondément touché jeunes et adultes, particulièrement sur le plan de la santé mentale. En mobilisant son personnel, la Monnaie a créé une médaille qui saura inspirer la population canadienne et encourager les discussions sur la santé mentale. De plus, le produit des ventes aidera Jeunesse, J'écoute à continuer de faire tomber les barrières et d'offrir des services en ligne de santé mentale aux jeunes et aux adultes canadiens, tout en favorisant le changement transformationnel. Un grand merci à tous les employés de la Monnaie, qui ont mené cette initiative inspirante. Nous sommes fiers de vous compter parmi nos partenaires. »

D'une conception unique, la Médaille de santé mentale 2021 de la Monnaie illustre divers messages sur un support en acier plaqué nickel à deux faces que l'on peut acheter dès aujourd'hui.

Sur un côté de la médaille, le motif utilise les espaces négatifs et positifs pour présenter deux silhouettes superposées : la personne à gauche confie ses difficultés, et celle à droite l'écoute activement. La position des triangles indique le degré de bien-être : les triangles désordonnés représentent la fragmentation des pensées ou un état de détresse, tandis que le motif ordonné évoque un état d'esprit plus sain, mais les vides laissés par les triangles manquants rappellent qu'il n'y a pas de santé mentale « parfaite ».

L'autre côté arbore une feuille d'érable stylisée. Ce symbole canadien représente l'esprit de notre nation et notre volonté à nous entraider durant cette période difficile. Cette image est renforcée par le positionnement des mots « santé mentale - mental health » le long des nervures de la feuille d'érable - un rappel convaincant que la santé mentale fait partie intégrante d'une bonne santé.

En misant sur ses ressources disponibles pour réaliser ce projet, depuis l'utilisation de matériaux de rechange jusqu'aux employés se portant volontaires pour emballer les médailles, la Monnaie a également aidé à maximiser les fonds recueillis pour Jeunesse, J'écoute.

Voici ce que les bénévoles de la Monnaie avaient à dire sur cette importante initiative :

« L'évolution de la façon dont la société fait face aux problèmes de santé mentale - passant de "arrête de t'inquiéter" et "passe à autre chose" à "il n'y a rien de mal à ne pas aller bien" - est très encourageante. Demander de l'aide n'est plus perçu comme une faiblesse. C'est très important, car pour guérir du traumatisme collectif causé par la pandémie, nous devrons passer par un long processus de rétablissement. En tant que fondatrice du groupe de travail sur la santé mentale de la Monnaie, je pense que cette médaille incarne les sentiments suivants : nous sommes tous ensemble dans cette situation, de l'aide est offerte lorsque nous en avons besoin, et nous nous en sortirons en nous aidant les uns les autres. » -- Minka Singh, coordinatrice, Gestion des produits, et ambassadrice en santé mentale

« L'assemblage des médailles a donné à ma famille et à moi l'occasion de parler de ce que la santé mentale signifie pour nous et a donné à chacun de nous un espace sûr pour parler librement de sa propre santé mentale. » -- Melissa Thompson, chef principale, Approvisionnement stratégique

Des vidéos et des photos illustrant ce projet se trouvent ici.

Il est possible de commander la Médaille de santé mentale directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le www.monnaie.ca. Elle est également vendue dans les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à l'adresse jeunessejecoute.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]; Omid Razavi, Directeur, Communication stratégique, Jeunesse, J'écoute, Tél. : 647 617-9575, [email protected]