Événement :

La Monnaie royale canadienne et Postes Canada tiendront un échange de pièces à la succursale de la pharmacie Rexall à Barrhaven (Ottawa) et invitent la population à venir y échanger leur monnaie contre les pièces de circulation commémoratives de 2023. La pièce de 2 $ Célébrons la Journée nationale des peuples autochtones, la pièce de 1 $ Hommage à Elsie MacGill et la pièce de 2 $ Hommage à Jean Paul Riopelle, feront partie de l'échange - de même que la pièce de circulation de 2 $ rehaussée d'un anneau extérieur noir émise en l'honneur de la défunte reine Elizabeth II.