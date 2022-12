OTTAWA, ON, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Alors que l'année 2022 tire à sa fin, la Monnaie royale canadienne émet une pièce de circulation de 2 $ entourée d'un anneau extérieur noir en hommage au service de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II au Canada durant son règne historique de 70 ans. Millésimée 2022 et portant tous les éléments du motif d'une pièce standard de 2 $, cette nouvelle pièce se distingue par son anneau extérieur noir qui rappelle un brassard de deuil et qui fait écho à la perte ressentie par des millions de Canadiens et de Canadiennes au moment du décès de leur reine. La pièce commencera à circuler plus tard ce mois-ci.

« La reine Elizabeth II a régné en tant que chef d'État du Canada pendant sept décennies et a été le seul monarque pour la majorité de la population canadienne, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Notre pièce de circulation spéciale de 2 $ offre aux Canadiens et aux Canadiennes une façon de préserver son souvenir. »

Cette nouvelle pièce présente le motif emblématique d'ours polaire de Brent Townsend au revers, ainsi que l'effigie de la Reine, selon Susanna Blunt, à l'avers. Bien que la composition métallique de la pièce reste inchangée, l'anneau extérieur est noir. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à partir de ce lien.

Près de cinq millions de pièces entreront dans le système national de distribution de pièces ce mois-ci et commenceront à apparaître progressivement à mesure que les banques reconstitueront leurs stocks de pièces de 2 $. Des pièces supplémentaires pourraient être produites, selon les besoins du marché. La Monnaie organise également des échanges publics de pièces les 7 et 8 décembre dans ses boutiques d'Ottawa et de Winnipeg.

