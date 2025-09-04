OTTAWA, ON, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce de circulation commémorative de 2 $ célébrant la vie et l'œuvre de Daphne Odjig, l'une des artistes les plus influentes au Canada dans la deuxième moitié du 20e siècle. Outre ses créations originales révolutionnaires, elle est grandement reconnue pour son rôle déterminant dans la transformation de la perception de l'art autochtone et son intégration dans les grandes galeries d'art du Canada et du monde entier. La pièce de circulation honorant sa vie et son legs met en vedette certains éléments de deux de ses œuvres - The Folk Singer et la monumentale The Indian in Transition - lesquelles font partie de la collection du Musée canadien de l'histoire à Ottawa. La pièce entrera en circulation aujourd'hui.

La pièce de circulation de 2 $ commémorant l'artiste Daphne Odjig (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne (MRC))

« La Monnaie royale canadienne est heureuse de rendre hommage aux grands artistes autochtones dont les œuvres magnifiques et émouvantes racontent d'importants récits culturels qui forment - et enrichissent - un pan de notre histoire commune », déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'annoncer le lancement d'une pièce de circulation qui raconte l'histoire de Daphne Odjig, dont l'œuvre et le militantisme ont transformé l'appréciation canadienne et internationale de l'art autochtone. »

Le motif au revers de la pièce de circulation de 2 $ 2025 en hommage à Daphne Odjig est une adaptation de son œuvre The Folk Singer, créée en 1977. La version colorée de la pièce présente en son centre une représentation tronquée d'un personnage féminin tenant un tambour. L'anneau extérieur, quant à lui, porte une reproduction gravée du pékan stylisé qui surmonte la signature de l'artiste sur son chef-d'œuvre de 1978, The Indian in Transition - le nom « Odjig » signifiant « pékan » ou « Fisher » (la version anglicisée de son nom). L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« Quelle chance d'avoir eu parmi nous une telle artiste! Daphne Odjig était une conteuse habile, une pionnière audacieuse et une pédagogue née », mentionne Bonnie Devine, artiste visuelle, écrivaine et éducatrice Anishinaabe. « Pendant plus de cinquante ans, ses dessins et ses peintures ont enrichi nos vies. Elle aurait été ravie de voir l'œuvre de sa vie mise à l'honneur sur une pièce canadienne de 2 dollars. »

Daphne Odjig vient au monde en 1919, sur le territoire non cédé de Wiikwemkoong (l'île Manitoulin, en Ontario). Même si les pratiques traditionnelles autochtones sont interdites au Canada pendant une grande partie de sa jeunesse, elle grandit dans une communauté où l'art et la culture des Premières Nations occupent une place importante. Elle est particulièrement influencée par son grand-père, Jonas Odjig, lui-même sculpteur, qui lui transmet de nombreuses histoires traditionnelles et connaissances culturelles.

Après avoir déménagé à Toronto au début des années 1940, Daphne Odjig découvre les galeries et les bibliothèques de la ville, où elle trouve l'inspiration. Elle perfectionne son art tout en travaillant et élevant ses enfants en Colombie-Britannique et au Manitoba, et connaît un éveil culturel lors du Wiikwemkoong Pow Wow, en 1964.

Elle s'est fait connaître à la fois pour ses dessins minimalistes aux traits fins que pour ses immenses toiles aux couleurs vives représentant les connaissances traditionnelles et les expériences historiques des membres des Premières Nations. Ses œuvres et celles de ses contemporains ont contribué à transformer la perception de l'art autochtone, revendiquant leur place dans le monde des beaux-arts.

Daphne Odjig comptait également parmi les membres fondateurs du groupe Professional Native Indian Artists Inc., rassemblant d'autres grands noms de l'art autochtone, soit Alex Janvier, Norval Morrisseau, Jackson Beardy, Carl Ray, Eddy Cobiness et Joseph Sanchez. Ensemble, ils ont milité pour l'inclusion, la reconnaissance et l'égalité d'accès au financement artistique. Leur travail créatif et leur militantisme collectif ont contribué à la revitalisation de la culture autochtone qui a marqué la seconde moitié du 20e siècle, et en étaient des exemples.

Pour en savoir plus sur l'histoire et le legs de Daphne Odjig, rendez-vous sur www.monnaie.ca/odjig.

Le tirage de la pièce est limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. En circulation dès le 4 septembre, cette nouvelle pièce de 2 $ arrivera dans la monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il est aussi possible de se procurer une carte de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative (colorée et non colorée) encapsulées dans un emballage-présentoir magnifiquement illustré. De plus, des rouleaux spéciaux de 25 pièces de circulation de deux dollars colorées et des rouleaux de 25 pièces de circulation de deux dollars sont offerts.

Une pièce de collection en argent fin est aussi émise en même temps que la pièce de circulation. La pièce de 20 $ en argent fin 2025 - Folk Singer de Daphne Odjig présente un aperçu de son personnage féminin tenant un tambour, entouré d'une représentation d'oiseau.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

Des images de la pièce de circulation et des produits numismatiques sont accessibles ici.

