La circulation automobile dans ces attractions touristiques très fréquentées a augmenté d'environ 70 % depuis dix ans. Cet investissement dans l'infrastructure a permis de moderniser l'infrastructure routière, de resserrer la sécurité à l'intention des visiteurs, d'offrir des solutions pour que la circulation se fasse plus efficacement et pour améliorer la connectivité de l'habitat faunique.

Les investissements de Parcs Canada dans l'infrastructure assurent la protection et la conservation de nos trésors nationaux tout en contribuant aux économies locales et en favorisant l'offre d'une expérience du visiteur authentique et de grande qualité. Le présent investissement dans l'infrastructure routière et l'amélioration des sentiers permettra à Parcs Canada de continuer à accueillir les visiteurs en toute sécurité dans ces destinations emblématiques tout en préservant l'intégrité écologique.

La sécurité du public est une priorité pour Parcs Canada. Ce projet comprenait des travaux de réfection, d'entretien et de modernisation des routes, qui seront mieux adaptées à un fort débit de circulation. De plus, lors de la réalisation de projets d'infrastructure, Parcs Canada cherche régulièrement des moyens d'inclure des retombées écologiques. Les travaux routiers achevés favoriseront la santé de l'écosystème aquatique dans le secteur, et en particulier dans le ruisseau Louise.

Parcs Canada reconnaît que les routes constituent un obstacle aux déplacements des animaux sauvages dans des corridors très importants. L'amélioration de la circulation et la réduction de la congestion avec cet investissement contribueront à limiter les perturbations, ce qui facilitera ces déplacements. De plus, un passage inférieur pour animaux a été aménagé sous la route Whitehorn grâce à un financement de 1,15 million de dollars fourni par le Centre de ski Lake Louise. En reliant des parcelles d'habitat faunique du corridor Whitehorn, ce passage inférieur pourra favoriser le maintien de la diversité génétique des populations, et donc leur santé à long terme.

Citation

« Les parcs nationaux du Canada sont au cœur de notre identité en tant que nation et bonifient notre offre touristique. Grâce à ces améliorations de l'infrastructure, le gouvernement offre aux visiteurs une expérience de grande qualité tout en protégeant des lieux bien-aimés pour les générations futures. Le maintien de la connectivité de l'habitat faunique est également un point central de notre travail. Des projets comme celui-ci sont essentiels si nous voulons que le lac Louise demeure un endroit sûr et accessible aux visiteurs et aux membres de la communauté tout au long de l'année, et que la faune et la flore qui y vivent restent en santé. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Les travaux de Parcs Canada sur Lake Louise Drive ont été réalisés l'été dernier (en 2024), pendant une saison très occupée. Le projet a été exécuté sans retard, dans le respect du budget et sans perturbation marquée de la circulation.

Ce projet répond à deux objectifs de la Stratégie pour le secteur de Lake Louise , incluse dans le Plan directeur du parc national Banff . Plus précisément, il améliore l'intégrité écologique en préservant la capacité de déplacement des animaux sauvages au sein des corridors fauniques, et rehausse la qualité de l'expérience du visiteur en modernisant les installations et les services destinés qui lui sont destinés de même que les transports publics.

, incluse dans le Plan directeur du parc national . Plus précisément, il améliore l'intégrité écologique en préservant la capacité de déplacement des animaux sauvages au sein des corridors fauniques, et rehausse la qualité de l'expérience du visiteur en modernisant les installations et les services destinés qui lui sont destinés de même que les transports publics. Il faut souvent des années pour que les espèces apprennent et se sentent en sécurité pour utiliser les passages fauniques. Au cours de la dernière année, le passage inférieur pour animaux sauvages de la route Whitehorn a été franchi 38 fois, principalement par des cerfs mulets et par un porc-épic. D'autres animaux sauvages comme les lynx, grizzlis, cerfs de Virginie et orignaux se sont approchés de l'entrée du passage, mais n'ont pas osé le traverser.

Un plan de gestion de l'utilisation par les visiteurs est également en cours d'élaboration pour le secteur de Lake Louise . On y indiquera les conditions, les stratégies et les mesures souhaitées pour les endroits les plus fréquentés. La gestion de l'utilisation par les visiteurs est un processus proactif et adaptatif qui vise à élaborer des stratégies pour garantir une gestion durable des loisirs. Les résultats de la première phase de mobilisation seront publiés cet hiver, et d'autres séances sont prévues pour le début de 2025.

. On y indiquera les conditions, les stratégies et les mesures souhaitées pour les endroits les plus fréquentés. La gestion de l'utilisation par les visiteurs est un processus proactif et adaptatif qui vise à élaborer des stratégies pour garantir une gestion durable des loisirs. Les résultats de la première phase de mobilisation seront publiés cet hiver, et d'autres séances sont prévues pour le début de 2025. Les visiteurs qui se rendent dans le secteur de Lake Louise doivent être prévoyants. Les lacs Louise et Moraine sont des attractions à ne pas manquer durant la saison estivale, mais il est important de réserver des places sur la navette de Parcs Canada, auprès du transporteur Roam ou auprès d'un fournisseur de transport commercial privé. Renseignements à consulter avant de visiter le secteur de Lake Louise pour éviter toute déception.

