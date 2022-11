OTTAWA, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) demande à Santé Canada d'exiger du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) qu'il suspende son processus de consultation actuel sur les Lignes directrices. Si les Lignes directrices provisoires révisées du CEPMB sont mises en œuvre comme prévu au début de l'année 2023 sans changements substantiels, les patients au pays seront privés de nouveaux médicaments susceptibles de sauver des vies. L'incertitude causée par les Lignes directrices provisoires entraînera une diminution du nombre d'essais cliniques, des retards dans le lancement des médicaments et une baisse des investissements dans le secteur des sciences de la vie. Les patients canadiens et leurs familles veulent mieux, et ils méritent mieux.

Pour garantir à la population un meilleur accès aux nouveaux médicaments novateurs, MNC demande à ce que le processus de consultation actuel, qui est écourté et inadéquat, soit remplacé par une approche pangouvernementale. Une approche élargie permettra à toutes les parties prenantes - gouvernement, industrie, groupes de patients et autres - d'évaluer correctement les répercussions des Lignes directrices provisoires révisées sur les patients au pays. MNC estime d'ailleurs qu'à moins que des mesures ne soient prises maintenant, les Lignes directrices provisoires auront des répercussions négatives sur d'autres priorités importantes du gouvernement fédéral, notamment la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie et la stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares.

L'accès rapide aux nouveaux médicaments sauve des vies, réduit les coûts des soins de santé, contribue à la productivité économique et fait du Canada une destination attrayante pour les investissements et le lancement de nouveaux médicaments. La suspension du processus de consultation actuel du CEPMB nous permettra - ensemble - de tracer une meilleure voie, d'en choisir une qui place les patients au centre de nos systèmes de soins de santé et qui encourage les investissements au Canada.

