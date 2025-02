TESLIN, YT, le 8 févr. 2025 /CNW/ - Annonce conjointe du Conseil des Tlingits de Teslin, du gouvernement du Yukon et du gouvernement du Canada

Aujourd'hui, le Conseil des Tlingits de Teslin, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et le gouvernement du Yukon sont fiers d'annoncer la signature de l'amendement au plan de mise en œuvre de l'Accord sur l'administration de la justice du Conseil des Tlingits de Teslin portant sur les services correctionnels et communautaires.

Le ministre Anandasangaree s'exprime lors de l'annonce du financement du conseil des Tlingits de Teslin pour la mise en œuvre d'un modèle de services correctionnels et communautaires ancré dans leur culture, leurs valeurs et leur mode de vie. De gauche à droite: Brendan Hanley, député du Yukon, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, Naa Shaáde Háni Eric Morris du Conseil des Tlingits de Teslin, l'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon, et l'honorable Jeanie McLean, vice-première ministre du Yukon. (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Cet accord aidera le Conseil des Tlingits de Teslin à mettre en œuvre leur modèle de services correctionnels et communautaires qui fait appel à des mesures réparatrices ancrées dans la culture, les valeurs et le mode de vie des Tlingits de Teslin, connu sous le nom de Haa Ḵusteeyí ou « notre façon de faire ».

L'accord prévoit 5 millions de dollars pour l'exercice en cours et 2,1 millions de dollars par an pour soutenir ce travail. L'accent sera mis sur la santé et le bien-être afin de reconnecter les citoyens de Teslin Tlingit à leur communauté, à leurs clans, à leurs aînés et à leurs familles. Le point central du modèle de services correctionnels et communautaires du Conseil des Tlingits de Teslin est l'établissement d'un camp de guérison axé sur la terre avec le soutien d'aînés et de conseillers qualifiés.

En février 2011, les gouvernements du Conseil des Tlingits de Teslin, du Yukon et du Canada ont signé l'Accord sur l'administration de la justice du Conseil des Tlingits de Teslin et le plan de mise en œuvre connexe. Cet accord a permis au Conseil des Tlingits de Teslin de promulguer leur loi sur le conseil de justice et d'établir un tribunal des artisans de la paix plus tard dans l'année, ainsi que d'engager les parties à poursuivre les négociations sur les questions relatives à l'application de la loi, aux services correctionnels et aux services communautaires.

L'amendement signé aujourd'hui fait suite à un autre amendement signé en 2021, qui fournissait un financement pour permettre au Conseil des Tlingits de Teslin d'appliquer leurs lois écrites et les ordonnances de leur tribunal des artisans de la paix.

Le volet du plan de mise en œuvre relatif aux services correctionnels et communautaires étant désormais en place, le Conseil des Tlingits de Teslin peuvent exercer pleinement leur compétence en matière d'autonomie gouvernementale dans le domaine de la justice et aller de l'avant dans la mise en œuvre de leur vision de la justice, de la paix et de la sécurité au sein de leur communauté.

Citations

« Le Conseil des Tlingits de Teslin reconnaissent et apprécient que leurs partenaires du traité, le Canada et le Yukon, se soient joints au CTT pour réaliser un aspect important et crucial de notre Accord sur l'administration de la justice, qui porte sur les services correctionnels et communautaires. Ce volet permettra la guérison des contrevenants aux lois du CTT, guérison fondée sur les valeurs des Tlingits de Haa Ḵusteeyí. Cet aspect de la guérison complète le jugement et l'application des lois du CTT, dont les éléments de mise en œuvre ont été précédemment convenus et sont progressivement mis en œuvre. Gunalcheesh. »

Eric Morris

Naa Shaáde Háni, Conseil des Tlingits de Teslin

« Aujourd'hui, le Conseil des Tlingits de Teslin franchit une étape historique et les Premières Nations du Yukon font un grand pas en avant en affirmant leur autorité en matière de justice dans le cadre des ententes d'autonomie gouvernementale. Notre gouvernement est fier de soutenir cette réalisation. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à donner vie à cette vision. J'ai hâte de voir l'effet positif et durable de cet accord dans toutes les communautés du Yukon. »

L'honorable Tracy-Anne McPhee

Ministre de la Justice et procureure générale du Yukon

« Depuis plus de 30 ans, le Conseil des Tlingits de Teslin ont ouvert la voie à l'administration de la justice pour les nations autonomes. Il s'agit d'une étape importante non seulement pour la communauté et le Yukon, mais aussi pour l'ensemble du Canada, alors que nous travaillons ensemble pour améliorer l'accès à la justice des peuples autochtones, renforcer les communautés et faire progresser l'autodétermination. Avec la signature de cet amendement, la Première Nation disposera des ressources nécessaires pour mettre en œuvre un modèle de services correctionnels et communautaires ancré dans sa culture, ses valeurs et son mode de vie.

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les accords sur l'administration de la justice favorisent la reconnaissance des systèmes judiciaires autochtones. Ils offrent aux Tlingits de Teslin des moyens pratiques et significatifs d'assumer un plus grand contrôle sur l'administration de la justice dans leurs communautés, selon des modalités qui reflètent leurs traditions et leurs valeurs. La signature de cet accord renforcera leur système de justice communautaire et soutiendra leur autodétermination sur la voie commune de la réconciliation ».

L'honorable Arif Virani

Ministre de la Justice et Procureur général du Canada

« La signature de cet amendement met en œuvre la vision du Conseil des Tlingits de Teslin, qui consiste à aligner leurs systèmes judiciaires à leurs valeurs, d'une manière qui réponde aux besoins de leurs citoyens. L'approche de la justice réparatrice de la Première Nation des Tlingits de Teslin, ancrée dans la culture tlingite du Haa Kusteeyí, fera progresser la justice et la guérison communautaires ».

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

L'achèvement de l'amendement portant sur les services correctionnels et communautaires répond à une obligation du gouvernement du Canada en vertu de l'entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil des Tlingits de Teslin, de l'Accord sur l'administration de la justice et du plan de mise en œuvre de l'Accord sur l'administration de la justice.

La mise en œuvre continue de l'Accord sur l'administration de la justice répond à l'appel à l'action no 42 de la Commission de vérité et réconciliation visant à reconnaître et à mettre en œuvre des systèmes de justice autochtones conformes aux droits ancestraux et issus de traités, ainsi qu'à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et contribue à la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en particulier la priorité commune 28 du plan d'action visant à améliorer l'accès à la justice pour les peuples autochtones, à renforcer les communautés et à faire progresser l'autodétermination.

