La ministre Valdez signe un protocole d'entente Canada-Philippines sur la coopération en matière de tourisme

Les deux pays s'engagent à collaborer, soulignant l'importance du secteur du tourisme pour leurs économies nationales

VANCOUVER, BC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le tourisme est un puissant moteur économique qui crée de l'emploi, soutient les petites entreprises et renforce les collectivités. Il rassemble aussi les gens, attire les investissements et approfondit les partenariats qui contribuent à la croissance économique.

Hier, à Vancouver, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et la secrétaire aux Affaires étrangères de la République des Philippines, Son Excellence Ma. Theresa P. Lazaro, ont signé un protocole d'entente Canada-Philippines sur la coopération en matière de tourisme. Le protocole d'entente établit un cadre de mise en commun d'informations, de données et de pratiques exemplaires en vue de soutenir l'essor du tourisme dans les deux pays. Il renforce également le rôle que joue le tourisme dans la croissance économique, la création de possibilités pour les entreprises et les travailleurs, de même que la consolidation de liens interpersonnels.

Le Canada et les Philippines sont unis par un partenariat étroit en matière de commerce et d'investissement. Le protocole d'entente en matière de tourisme s'inscrit sur cette lancée et vient s'ajouter aux efforts déployés pour raffermir la coopération économique, notamment la négociation d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ainsi que d'un accord de libre-échange bilatéral entre le Canada et les Philippines.

Le Canada et les Philippines entretiennent de solides relations touristiques, soutenues par des liens privilégiés entre leurs populations, une importante communauté philippino-canadienne, les voyages pour rendre visite à des parents et à des amis, les séjours d'études ainsi qu'un intérêt bilatéral croissant pour les voyages d'agrément et les expériences touristiques riches sur le plan culturel. Près d'un million de personnes d'origine philippine ont adopté le Canada comme terre d'accueil, et de nombreux Canadiens choisissent de vivre, de travailler et de voyager aux Philippines.

Le Canada accueillant un nombre accru de visiteurs et élargissant ses partenariats internationaux, le tourisme continue de créer des possibilités partout au pays. Les touristes soutiennent les entreprises locales, donnent lieu à la création d'emplois et offrent une contribution aux collectivités de toutes tailles. Cette entente viendra renforcer une relation déjà étroite en plus d'ouvrir la voie à des occasions économiques d'importance dans les années à venir.

Citations

« Le tourisme est l'une des grandes forces économiques du Canada. Ce secteur soutient les petites entreprises, crée de bons emplois et procure de nouvelles possibilités aux collectivités de toutes les régions du pays. Cette entente avec les Philippines s'appuie sur les liens robustes qui unissent déjà nos deux pays et établit les fondements propices à l'essor du tourisme, à l'augmentation des investissements et à la croissance économique. Pour de nombreux Kababayans dont la famille et les racines se trouvent aux Philippines, elle leur donne aussi l'occasion de renouer avec leurs proches et de se réjouir de la relation qui soude nos communautés. Alors que nous nous employons à bâtir l'économie la plus forte du G7, ce sont des partenariats comme celui-ci qui aident les entreprises canadiennes à élargir leur clientèle, à accueillir un nombre accru de visiteurs et à créer le type de prospérité qui se fait ressentir dans les collectivités de tout le pays. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

À l'invitation du premier ministre du Canada, le président de la République des Philippines, Son Excellence Ferdinand Marcos fils, est de passage à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 1 er au 4 juillet 2026.

au 4 juillet 2026. Lors d'une rencontre tenue le 2 juillet 2026, le premier ministre Carney et le président Marcos fils ont convenu de transformer la relation entre le Canada et les Philippines en un partenariat stratégique.

Le tourisme en provenance des Philippines vers le Canada demeure relativement stable, soutenu principalement par les visites à la famille, les séjours d'études, et les voyages d'affaires et d'agrément.

En 2025, le Canada a accueilli environ 115 800 touristes philippins.

En 2025, les touristes philippins ont dépensé quelque 301 millions de dollars au Canada.

Le Canada constitue un important marché source de voyageurs long-courriers pour les Philippines, le nombre de visiteurs canadiens ayant atteint approximativement 333 000 en 2025.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]