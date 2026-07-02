/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly annoncera un investissement dans Groupe ADF/

TERREBONNE, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera un investissement du Fonds de réponse stratégique dans Groupe ADF inc. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Bernard Drainville, participera également à l'annonce.

Date : Le jeudi 2 juillet 2026

Heure : 10 h (heure de l'Est) - Visite des installations (tournage de bobine B)

10 h 30 (heure de l'Est) - Conférence de presse

Lieu : Terrebonne (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]