Le secrétaire d'État Belanger souligne le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire

GREEN LAKE, SK, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de renforcer l'économie et de rendre la vie abordable pour la population canadienne. Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a souligné, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire auprès de membres de la communauté de Green Lake.

S'appuyant sur plus de 3 milliards de dollars d'investissements sur 10 ans, cette stratégie stimulera la productivité et l'innovation, soutiendra les épiciers indépendants et créera une concurrence accrue dans l'ensemble du système alimentaire canadien afin de contribuer à réduire les prix pour les Canadiens.

Lors de sa rencontre, le secrétaire d'État Belanger a décrit les quatre principaux objectifs de la Stratégie :

Stimuler la concurrence entre les épiceries et offrir un choix accru à la population canadienne

Le gouvernement du Canada investira 1 milliard de dollars dans les infrastructures alimentaires - y compris l'établissement ou l'agrandissement de marchés de produits alimentaires et de carrefours alimentaires - afin d'aider les épiciers indépendants à acheter et à transporter des produits à prix concurrentiels sans dépendre des réseaux d'approvisionnement appartenant aux grandes chaînes de vente au détail. Des fonds supplémentaires permettront également au Bureau de la concurrence Canada et au Tribunal de la concurrence d'avoir des ressources additionnelles pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales, les prévenir et les combattre. Augmenter la production alimentaire partout au Canada

Pendant des décennies, nous avons payé d'autres pays pour transformer ce que nous avons déjà en ce dont nous avons vraiment besoin. Cette stratégie change la donne. Le gouvernement du Canada lancera un nouveau fonds de financement de projets agroalimentaires de 1 milliard de dollars par l'intermédiaire de Financement agricole Canada, et un fonds pour la sécurité alimentaire de 150 millions de dollars pour aider les entreprises canadiennes à cultiver, à produire et à transformer une quantité supérieure d'aliments au Canada. Il investira aussi 100 millions de dollars afin de créer un fonds collaboratif pour l'innovation alimentaire qui aidera les producteurs à utiliser efficacement ce qu'ils cultivent déjà. L'objectif est de développer les activités de transformation afin d'utiliser les diverses parties de chaque culture et d'ainsi conserver une part importante de la valeur au Canada. Cultiver des fruits et légumes toute l'année

Nous investirons 750 millions de dollars pour accroître considérablement la production canadienne de fruits et légumes tout au long de l'année dans des serres, des fermes verticales et d'autres espaces de culture clos, y compris dans les communautés rurales et du Nord. La Stratégie réduira la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement longues et coûteuses en contribuant à augmenter la production alimentaire locale. Réduire les formalités administratives tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole

Afin d'alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les agriculteurs et les producteurs, nous moderniserons des règlements clés, nous accélérerons les procédures d'autorisation pour les semences, les aliments pour animaux, les engrais et les produits vétérinaires, et nous réduirons les retards qui ralentissent le système. Cela aidera les agriculteurs à obtenir rapidement les outils dont ils ont besoin, à augmenter leur productivité et à stabiliser l'approvisionnement alimentaire. La Stratégie aidera également les entreprises alimentaires titulaires d'un permis provincial à se conformer aux exigences fédérales afin que les produits canadiens fabriqués dans une province ou un territoire donné puissent être commercialisés facilement dans une autre province ou un autre territoire.

Au nombre de ces efforts, le gouvernement a ouvert la période de réception des demandes au titre du nouveau volet de soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales, un programme dans le cadre duquel la communauté de Green Lake a déjà reçu du financement pour renforcer la sécurité alimentaire dans le Nord de la Saskatchewan. Ce volet du programme, qui est doté d'une enveloppe de 20 millions de dollars, vise à soutenir la distribution d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin et à celles les plus susceptibles de vivre de l'insécurité alimentaire au Canada.

La souveraineté d'un pays dépend de sa capacité à subvenir à ses besoins alimentaires, à s'approvisionner en carburant et à se défendre. Et, à l'heure actuelle, le Canada ne contrôle pas entièrement son propre système alimentaire. Notre dépendance excessive à l'égard des fournisseurs étrangers nous a rendus vulnérables aux crises mondiales, que ce soit les conflits à l'étranger, les sécheresses ou les droits de douane. Notre nouvelle stratégie nationale de sécurité alimentaire a pour but de remédier à cette situation. Il s'agit de redonner aux Canadiens le contrôle sur ce que nous cultivons, ce que nous achetons et ce que nous mettons dans nos assiettes afin que nous puissions bâtir un Canada vraiment fort, abordable et résilient pour tous.

Citations

« La Stratégie nationale de sécurité alimentaire vise à offrir à la population canadienne un choix, un contrôle et un accès accrus à des aliments abordables produits localement. Grâce à cette approche "fait au Canada", nous serons en mesure de transformer une grande partie de la production agricole, de créer des emplois et des possibilités économiques, et d'accroître l'autosuffisance alimentaire. En allégeant les formalités administratives et en aidant les entreprises innovatrices à lancer des projets rapidement, nous ouvrirons de nouvelles perspectives aux agriculteurs, aux transformateurs d'aliments et aux entrepreneurs de l'ensemble du secteur agroalimentaire. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald

« La Saskatchewan nourrit le Canada et le reste du monde. Pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaires au pays, il est essentiel d'avoir des communautés rurales, éloignées et nordiques fortes. Cette stratégie phare nous permettra de veiller à ce qu'une part importante des aliments dont dépend la population soit cultivée, transformée et distribuée ici même au pays, ce qui créera des possibilités pour les communautés rurales, et procurera aux citoyens un choix accru en matière d'aliments de même qu'un système alimentaire robuste et résilient tout au long de l'année. Merci à Green Lake et à toutes les communautés de la Saskatchewan qui travaillent dur pour améliorer la sécurité alimentaire partout dans la province. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« J'accueille à bras ouverts l'occasion pour Green Lake de devenir un carrefour alimentaire. La tradition de faire pousser nos propres aliments et d'élever notre bétail et nos poissons était en voie de disparaître avec la génération actuelle. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir renouer avec cette tradition. »

- Le maire de Green Lake, Jim Laliberte

« J'aimerais remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada de nous avoir octroyé une subvention pour notre projet de serre et d'ainsi nous permettre d'assurer la sécurité alimentaire de notre communauté. »

- Le conseiller municipal de Green Lake Darwin Lafond

Faits en bref

La Stratégie s'appuie sur des mesures fédérales qui contribuent déjà à réduire le coût de la vie des Canadiens. Par exemple, le gouvernement : a éliminé la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et l'a réduite sur les maisons neuves qui valent entre 1 et 1,5 million de dollars; a rendu permanent le Programme national d'alimentation scolaire , qui fournit des repas en milieu scolaire à quelque 400 000 enfants chaque année et permet aux familles participantes ayant deux enfants à l'école d'économiser environ 800 $ par année en épicerie; a annulé la tarification du carbone pour les consommateurs depuis le 1 er avril 2025, ce qui a contribué à réduire le prix de l'essence d'environ 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires par rapport à 2024-2025; a lancé l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels , qui permet à une famille de quatre personnes de recevoir jusqu'à 1 890 $ cette année et environ 1 400 $ par an au cours des quatre prochaines années, et à une personne seule de recevoir jusqu'à 950 $ cette année et environ 700 $ par an au cours des quatre prochaines années - une mesure qui profite à plus de 12 millions de Canadiens.

Afin de soutenir la population canadienne tout en renforçant le système alimentaire national, le gouvernement prend également les mesures suivantes : Il alloue 20 millions de dollars aux banques alimentaires et aux organismes alimentaires communautaires de tout le pays dans le cadre du volet de soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales. Par l'intermédiaire d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et des agences de développement régional, le gouvernement invitera les dirigeants de l'industrie à proposer des projets visant à améliorer la résilience et l'autosuffisance dans le domaine de la transformation des aliments en acquérant des capacités, en modernisant les capacités existantes et en renforçant nos infrastructures de soutien. Le Fonds de réponse stratégique a lancé un premier appel de propositions en juin 2026, qui sera suivi d'un deuxième appel à l'automne 2026, en collaboration avec les agences de développement régional. Il accorde une passation en charges immédiate pour la construction ou l'agrandissement de serres afin de stimuler l'offre nationale de fruits et légumes frais grâce à un allègement fiscal en amont. Il réforme le programme Nutrition Nord Canada afin d'améliorer l'accès, l'abordabilité et la durabilité alimentaires dans les collectivités du Nord.



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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]