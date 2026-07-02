La ministre Joly annonce un investissement fédéral important dans un projet de Groupe ADF inc. visant à renforcer la production d'acier au Canada

L'entreprise met à niveau ses installations à Terrebonne et à Métabetchouan pour répondre à la demande croissante de structures lourdes en acier

TERREBONNE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 12,5 millions de dollars au titre du Fonds de réponse stratégique dans Groupe ADF inc. L'entreprise mène un projet de 52,3 millions de dollars visant la mise à niveau et la modernisation de ses installations spécialisées de production d'acier à Terrebonne et à Métabetchouan, au Québec. L'économie mondiale évoluant rapidement, le gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques dans le but de protéger l'industrie canadienne de l'acier, de soutenir les travailleurs et de renforcer la capacité industrielle nationale, de manière à bâtir une économie forte et résiliente.

L'investissement important annoncé aujourd'hui permettra à Groupe ADF inc. d'installer de nouveaux équipements dans son usine de fabrication de Terrebonne afin de remplir un contrat pluriannuel d'approvisionnement en pylônes électriques pour Hydro-Québec. L'entreprise modernisera ses installations de Métabetchouan afin de répondre à la demande croissante de structures lourdes en acier dans le secteur hydroélectrique. L'investissement du gouvernement sera également à l'origine d'au moins 100 nouveaux emplois et permettra de maintenir au-delà de 525 emplois bien rémunérés, renforçant par le fait même la main-d'œuvre de l'industrie canadienne de l'acier. Une fois modernisées, ces installations renforceront les capacités nationales en matière d'infrastructures critiques et rendront les secteurs industriels plus résilients.

Alors que le Canada passe de la dépendance à la résilience, le gouvernement investit dans la durabilité à long terme de la base manufacturière et renforce les chaînes d'approvisionnement nationales pour les applications clés dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Cet investissement stratégique fait suite à la présentation de nouvelles mesures visant à protéger et à renforcer l'industrie canadienne de l'acier par le premier ministre Carney le 16 juillet 2025, ainsi qu'à l'annonce par la ministre Joly, le 4 mai 2026, d'un nouveau programme de 1 milliard de dollars de la Banque de développement du Canada visant à soutenir les entreprises canadiennes touchées par les droits de douane. Le gouvernement du Canada investit pour soutenir le dynamisme de l'industrie de l'acier ainsi que les emplois bien rémunérés qu'elle représente.

Citations

« L'industrie de l'acier est un pilier de notre économie et un moteur de notre avenir industriel. Dans un contexte marqué par l'incertitude du commerce mondial, notre gouvernement demeure résolu à soutenir le secteur de l'acier au Québec et à garantir sa compétitivité à long terme. Cet investissement dans Groupe ADF inc. cadre bien dans le plan de notre gouvernement visant à soutenir les travailleurs, à renforcer le secteur de la fabrication au pays et à accroître la résilience économique, et il portera ses fruits. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Groupe ADF est une entreprise familiale stratégique pour le secteur québécois de l'acier, qui fait la fierté du Québec depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, nous lui donnons les moyens d'investir, d'innover et de créer encore plus de bons emplois ici, chez nous. En même temps, nous renforçons notre capacité à fabriquer au Québec des composants essentiels à la modernisation de notre réseau électrique. Plus les entreprises québécoises seront en mesure de répondre aux besoins d'Hydro-Québec, plus les retombées de nos grands projets énergétiques profiteront à nos travailleurs, à nos régions et à notre économie. Dans le contexte actuel, marqué par l'imposition de droits de douane américains, il est plus important que jamais de consolider notre chaîne d'approvisionnement et de soutenir nos manufacturiers afin qu'ils demeurent parmi les plus performants en Amérique du Nord. »

- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville

« Au fil des ans, nous avons hissé Groupe ADF au rang de fleuron québécois et d'acteur important de l'industrie en Amérique du Nord. Investir et innover ont toujours fait partie intégrante de notre stratégie de développement. Nous remercions les gouvernements du Canada et du Québec et Investissement Québec pour cet appui financier. Celui-ci procure à notre société les moyens nécessaires pour pouvoir rester concurrentielle face aux différents enjeux auxquels nous sommes confrontés, renforcer davantage notre position sur l'ensemble de nos marchés et poursuivre notre objectif de croissance durable. »

- Le chef de la direction financière de Groupe ADF, Jean-François Boursier

Faits en bref

Le Canada produit annuellement plus de 12 millions de tonnes métriques d'acier brut. Le secteur canadien de l'acier représente quelque 23 000 emplois directs et soutient 100 000 emplois indirects.

En décembre 2025, le gouvernement a dévoilé un plan de 1,3 milliard de dollars pour les secteurs du bois d'œuvre et de l'acier, qui visait à favoriser la compétitivité, la réduction des tarifs de transport et l'approvisionnement de produits selon la politique « Acheter canadien ».

Groupe ADF inc. est une entreprise qui a été fondée à Laval, au Québec, en 1956, et qui a fait son entrée en Bourse en 1999 . Elle se spécialise dans la fabrication de structures d'acier, de composantes d'acier lourdes et d'éléments architecturaux métalliques.

Le Fonds de réponse stratégique (FRS) aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à être compétitives dans une économie mondiale en mutation. Le FRS soutient des projets transformateurs d'envergure qui renforcent la résilience économique, consolident les chaînes d'approvisionnement et protègent de bons emplois dans des secteurs clés tels que l'acier, l'aluminium, l'automobile, les produits forestiers, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]