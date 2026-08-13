La ministre Valdez annonce des possibilités accrues d'accès aux marchés d'approvisionnement fédéraux pour les petites entreprises canadiennes

KITCHENER, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- Les petites entreprises sont le fondement de l'économie canadienne : elles stimulent l'innovation, créent de bons emplois et renforcent les collectivités du pays tout entier. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour s'assurer que ces entreprises ont plus facilement accès aux marchés d'approvisionnement fédéraux.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a souligné, au nom du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, et de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, les premières mesures lancées dans le cadre du nouveau Programme d'approvisionnement auprès des petites entreprises (PAPE), qui vise à aplanir les obstacles qui nuisent à la participation des petites entreprises au processus contractuel fédéral et de leur offrir plus de possibilités de soumissionner et d'obtenir des contrats. La ministre Valdez était accompagnée de la députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, et du député de Kitchener‒Conestoga Tim Louis.

Ces mesures simplifieront les processus d'approvisionnement, permettront aux petites entreprises canadiennes de mieux s'y retrouver dans le système d'approvisionnement fédéral, et élargiront leur accès aux marchés gouvernementaux. Le gouvernement fédéral investit aussi 79,9 millions de dollars sur cinq ans par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada d'Innovation, Sciences et Développement économiques Canada pour aider les petites entreprises canadiennes à développer, à tester et à valider des technologies et des produits novateurs, notamment en leur offrant la possibilité de participer à l'approvisionnement fédéral.

Ces efforts combinés aideront un plus grand nombre d'entreprises canadiennes à soumissionner et à décrocher des contrats fédéraux, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois, tout en utilisant mieux le pouvoir d'achat fédéral pour soutenir les entreprises et les communautés canadiennes.

Citations

« Les petites entreprises jouent un rôle central dans l'économie canadienne, et le lancement des premières mesures du Programme d'approvisionnement auprès des petites entreprises, dans le cadre de la Politique « Achetez canadien », constitue un véritable tournant. Nous simplifions l'approvisionnement, réduisons les obstacles et élargissons l'accès aux contrats fédéraux pour que plus d'entreprises canadiennes puissent les soumissionner et les obtenir. En somme, nous utilisons le pouvoir d'achat du gouvernement pour soutenir activement la croissance et l'emploi au Canada. »

- Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound

« Les petites entreprises canadiennes renforcent nos communautés et notre économie sur une base quotidienne, et nous prenons des mesures pour qu'un plus grand nombre d'entre elles puissent bénéficier des possibilités créées par l'approvisionnement fédéral. Le Programme d'approvisionnement auprès des petites entreprises aidera les entrepreneurs canadiens à s'y retrouver dans le processus d'approvisionnement fédéral et à décrocher des contrats du gouvernement, ce qui créera davantage de possibilités de croissance et de réussite pour les entreprises pendant que nous bâtissons une économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Chaque année, le gouvernement fédéral dépense plus de 37 milliards de dollars pour l'achat de biens et de services, dont des services de construction. En date du 25 juin 2026, soit à peine quelques mois après sa mise œuvre, la politique « Achetez canadien » s'appliquait déjà à un portefeuille d'appels d'offres d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars, dont les contrats attribués à ce jour représentent une valeur de 726 millions de dollars.

Les petites et moyennes entreprises représentent environ 47,2 % du produit intérieur brut (PIB) du secteur privé et emploient 63,6 % des effectifs de celui-ci. Le Programme d'approvisionnement auprès des petites entreprises (PAPE) vise à accroître la participation des PME à l'approvisionnement fédéral et à leur permettre de s'y retrouver plus facilement dans le système d'approvisionnement fédéral.

Le robot conversationnel Procura a été lancé en avril 2026 pour aider les fournisseurs à trouver des renseignements généraux sur le processus d'approvisionnement et à comprendre comment faire affaire avec le gouvernement du Canada. Le robot a été amélioré et s'appuie maintenant sur une base de données plus exhaustive tout en offrant un accès simplifié aux renseignements de base sur l'approvisionnement.

Le budget de 2025 prévoit l'allocation de 9,4 millions de dollars sur cinq ans à compter de l'exercice 2026-2027, ainsi que 2 millions de dollars à titre permanent, à Services publics et Approvisionnement Canada pour qu'il élabore et améliore de façon continue les outils numériques qui faciliteront la mise en œuvre du PAPE, dans le cadre de la politique d'approvisionnement « Achetez canadien ».

Le budget de 2025 prévoit également l'allocation de 79,9 millions de dollars sur cinq ans à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), à compter de l'exercice 2026-2027, pour permettre au programme Solutions innovatrices Canada (SIC) de soutenir le PAPE en attribuant des contrats pilotes à des petites entreprises, notamment dans le domaine des technologies émergentes, de même que des contrats d'achat à grande échelle pour les innovations retenues dans le cadre des processus existants du programme, notamment le programme d'aide à la commercialisation.

Solutions innovatrices Canada est un programme d'innovation pangouvernemental existant dirigé par ISDE qui permet de jumeler des ministères et des organismes fédéraux à des entreprises canadiennes, y compris des PME, et à leurs technologies novatrices. Le programme SIC contribue à la réalisation des objectifs de la politique « Achetez canadien » en améliorant l'accessibilité et la maturité des solutions développées au Canada et en mettant ces innovations à la disposition des organisations du secteur public, aux fins de validation et d'acquisition.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]