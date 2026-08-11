Avis aux médias - La ministre Valdez soulignera les possibilités offertes aux petites entreprises dans le cadre de la politique « Acheter canadien »

KITCHENER, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, au nom du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, se rendra à Kitchener pour souligner les nouvelles mesures visant à soutenir directement la participation des petites entreprises aux marchés d'approvisionnement fédéraux.

Date : Le jeudi 13 août 2026

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu :

Sphere Manufacturing

2053 Shirley Drive

Kitchener (Ontario)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]