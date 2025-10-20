VANCOUVER, BC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Du 13 au 17 octobre 2025, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a participé à une tournée de plusieurs jours en Colombie-Britannique et au Yukon, où elle a rencontré des dirigeants autochtones, des intervenants du secteur des pêches, et des experts scientifiques pour discuter des priorités communes en matière de conservation, de commerce, de réconciliation, et de modernisation des pêches.

À Port Moody, la Ministre a visité le centre d'éducation et l'écloserie du ruisseau Mossom, une installation communautaire appuyée par l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP), qui appuie la mise en valeur, l'éducation relative au saumon et son intendance. Elle a également visité le Pacific Science Enterprise Centre à West Vancouver, où elle a pu se renseigner sur la recherche aquatique de pointe et les partenariats novateurs qui font progresser la science de la conservation.

À Vancouver, la Ministre a rencontré des représentants de la Crab Fishermen's Association de la C.-B. pour discuter de la pêche commerciale du crabe, de la réconciliation, et du commerce. La réunion a souligné l'importance de faire participer les intervenants en vue d'éclairer l'avenir des pêches au Canada. La Ministre a entendu parler des défis auxquels fait face l'industrie, ainsi que des possibilités de croissance et de diversification.

Au Yukon, la Ministre a rencontré des membres du Sous-comité relatif au saumon du Yukon pour discuter du rétablissement du saumon, et de la protection de l'habitat, en mettant l'accent sur la collaboration pour atténuer les effets négatifs des barrages hydroélectriques et de l'exploitation minière.

La Ministre a rencontré des représentants de l'Alliance pour le saumon sauvage des Premières Nations pour discuter de l'aquaculture en enclos à filet ouvert, et réaffirmer l'engagement du Ministère à travailler avec les communautés autochtones sur des pêches durables. À Whitehorse, elle s'est entretenue avec le Conseil des Premières Nations du Yukon afin d'entendre les points de vue sur la conservation du saumon, et l'intendance collaborative dans les bassins versants du Nord.

La réconciliation a été un thème central tout au long de la tournée. La Ministre a tenu des réunions bilatérales avec les dirigeants autochtones de la bande indienne Musqueam, de la Première Nation Tsawwassen, de la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in, et de la Première Nation des Gwitchin Vuntut, réaffirmant l'engagement du Ministère à respecter les obligations découlant des traités, et à mener des consultations transparentes et respectueuses.

La visite de la Ministre a démontré la valeur du partenariat, du dialogue et de l'intendance partagée dans l'établissement d'un avenir résilient, prospère, et inclusif pour les pêches et les océans du Canada.

Citations

« Cette tournée a été l'occasion d'écouter, d'apprendre et de renforcer les relations avec les partenaires autochtones, les pêcheurs, les scientifiques et les dirigeants communautaires. De la conservation du saumon à la modernisation des pêches, j'ai pu constater directement le dévouement et l'innovation qui sont à l'origine du progrès dans la région du Pacifique. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus durable et plus inclusif pour les pêches et les océans du Canada. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Lors de la visite de la ministre Thompson au Yukon, nous avons eu l'occasion de dialoguer directement avec des dirigeants autochtones, leurs communautés et des scientifiques locaux spécialisés dans les populations de saumon du Yukon. Ces réunions ont souligné l'importance cruciale d'une action unifiée, décisive et immédiate pour protéger les populations de saumon du Yukon, et sauvegarder nos bassins versants pour assurer un avenir résilient et prospère aux pêches, et à l'environnement du Yukon. »

Brendan Hanley, député du Yukon

Faits en bref

La Ministre a visité des sites à Chilliwack, à Port Moody, à West Vancouver, à Richmond, à Whitehorse et à Dawson City, où elle a rencontré des partenaires autochtones, des intervenants du secteur des pêches et des experts scientifiques.

L'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique est le plus important investissement fédéral jamais réalisé dans le rétablissement du saumon du Pacifique, le soutien à la restauration de l'habitat, la modernisation des écloseries, et l'intendance collaborative.

Le Centre d'entreprise scientifique du Pacifique est une plaque tournante de la recherche et de l'innovation aquatiques, qui fait progresser les partenariats et la prise de décisions fondées sur la science.

La tournée de plusieurs jours comprenait des discussions sur les négociations de traités, la gestion des pêches et les répercussions des récentes décisions judiciaires concernant les droits de pêche des Autochtones.

Trois nouveaux refuges marins en Colombie-Britannique ont été officiellement annoncés : le Refuge marin Banks sera cogéré avec la Nation Gitxaała, le Refuge marin G̱aw Ḵáahlii (bras de mer Masset) et le Refuge marin X̲aana K̲aahlii (bras de mer Skidegate) seront cogérés par le Conseil de la Nation haïda. Les refuges marins ajoutent 465 km² de zone océanique protégée aux cibles de conservation marine du Canada.

