OTTAWA, ON, le 29 août 2025 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne (GCC) au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador mettent fin à leur service saisonnier de recherche et sauvetage en mer. Les stations suivantes fermeront leurs portes à 8 h (heure locale) le mardi 2 septembre :

Saint John , N.-B.

, N.-B. Shediac , N.-B.

, N.-B. Charlottetown , Î.-P.-É.

, Î.-P.-É. Halifax , N.-É.

, N.-É. Baie Mahone , N.-É.

, N.-É. Pictou , N.-É.

, N.-É. Baie de la Conception (dans le sud de la Baie de Conception ), T.-N.-L.

(dans le sud de la ), T.-N.-L. Baie de Bonavista (dans le parc national Terra-Nova ), T.-N.-L.

(dans le parc national ), T.-N.-L. Baie Notre Dame (à Lewisporte ), T.-N.-L.

Le programme du service d'embarcations de sauvetage côtier emploie et forme des étudiants de niveau postsecondaire partout au Canada afin d'offrir des services supplémentaires de recherche et sauvetage en mer pendant la saison estivale, qui est très occupée.

Les stations de recherche et de sauvetage en mer de la GCC dans ces provinces sont dotées de personnel de la GCC et fonctionnent soit toute l'année, soit de façon saisonnière, en fonction des conditions météorologiques et de l'état des glaces.

Le public peut signaler un incident 24 heures sur 24, 365 jours par année, en appelant la ligne d'urgence régionale.

À terre, les centres des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne assurent les communications relatives à la sécurité maritime, tandis que l'intervention dans chaque cas de recherche et de sauvetage est coordonnée par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax et par le Centre secondaire de sauvetage maritime à St. John's.

Veuillez consulter le site Web de la Garde côtière canadienne pour obtenir plus d'informations sur ses services de recherche et sauvetage et sur le programme d'embarcations de sauvetage côtier.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'informations : Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]