OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - L'industrie canadienne des produits de la mer est un chef de file mondial en matière de durabilité et d'innovation, stimulant la croissance économique, soutenant les communautés côtières, et fournissant au marché américain et à d'autres partenaires commerciaux des produits de la pêche de qualité supérieure.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, se réjouit de la confirmation de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis que toutes les pêcheries canadiennes ont fait l'objet de résultats de comparabilité en vertu de la Marine Mammal Protection Act (MMPA). Cela signifie que nos pêcheries peuvent continuer d'accéder aux marchés américains pour nos exportations de poisson et de fruits de mer, et que nos économies profondément intégrées peuvent continuer à soutenir les collectivités et les emplois des deux côtés de la frontière. Ce résultat témoigne de la force de l'engagement de notre industrie envers la durabilité et la protection des mammifères marins.

Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et nécessaires pour protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord (BNAN) et d'autres mammifères marins, en soutenant ainsi des pêches prospères et durables. Notre leadership en matière de protection des baleines noires et d'autres espèces de mammifères marins au Canada est démontré par nos fermetures de zones de pêche de classe mondiale lorsque et où des baleines noires sont détectées, les mesures décisives que nous avons prises pour lutter contre les engins de pêche fantômes, et nos efforts continus pour réduire les dommages causés par les empêtrements de mammifères marins, grâce à des essais et à la mise en œuvre d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines.

Notre travail de concertation, avec les pêcheurs et l'industrie, les fabricants d'engins, les groupes autochtones, les organisations non gouvernementales et d'autres intervenants, a permis d'élaborer un régime canadien de gestion de classe mondiale de la baleine noire de l'Atlantique Nord, et a donné des résultats fructueux, comme le retrait de 2 474 tonnes d'engins fantômes des eaux canadiennes. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie et d'autres intervenants pour introduire des engins de pêche sécuritaires pour les baleines dans les pêches commerciales, afin d'atténuer les empêtrements, ce qui sera appuyé par la Stratégie canadienne à venir sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines.

Nous apprécions le leadership, les efforts, la polyvalence et la collaboration dont fait preuve le secteur de la pêche du Canada, alors que nous cherchons à trouver le juste équilibre entre la protection des baleines et la prospérité des pêches du Canada. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'industrie ici au pays, et nos partenaires internationaux pour assurer un accès continu aux marchés américains pour les exportations de poisson et la durabilité de nos pratiques de pêche.

Citation

« Les pêcheurs canadiens démontrent au monde entier que la protection des baleines noires et le maintien de pêcheries prospères vont de pair. Je tiens à remercier les pêcheurs et nos partenaires pour leur leadership novateur sur l'eau, qui agissent rapidement pendant les fermetures, adoptent des engins sécuritaires pour les baleines et récupèrent des eaux les engins fantômes. Nous continuerons de soutenir des communautés côtières dynamiques, et de protéger l'accès aux marchés américains grâce à des mesures équilibrées et pratiques sur l'eau. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Pour satisfaire aux exigences américaines en matière d'importation en vertu de la MMPA et pour continuer à vendre du poisson et des produits de la pêche sur les marchés américains, les mesures de gestion des pêches canadiennes pour la protection des mammifères marins doivent être au moins comparables en termes d'efficacité à celles des États-Unis.

Les résultats de l'évaluation de la NOAA signifient que nos 323 pêcheries canadiennes peuvent continuer à exporter vers les États-Unis - notre plus grand marché de fruits de mer qui injecte environ 5 milliards de dollars dans notre économie chaque année.

Le MPO a constamment engagé des conversations avec la NOAA à différents niveaux tout au long du processus de mise en œuvre des dispositions d'importation de la MMPA, afin de s'assurer que les pêcheries canadiennes sont conformes à la MMPA.

