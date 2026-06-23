La ministre Thompson annonce le financement de projets à St. John's dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

ST. JOHN'S, NL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, le gouvernement du Canada prend des mesures afin de rendre la vie plus abordable pour les aînés et de les aider à rester actifs et à maintenir des liens au sein de leur communauté. Outre l'aide directe destinée à alléger les dépenses quotidiennes, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) finance des projets qui permettent à des milliers d'aînés de rester actifs dans leur milieu de vie.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, au nom de la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, a annoncé un investissement de 346 276 $ destiné à 17 projets communautaires Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces projets aideront les aînés à demeurer actifs, informés et socialement connectés au sein de leur communauté.

Ces projets offriront aux aînés la possibilité de participer à des ateliers communautaires axés sur la créativité, allant du chant à la confection de courtepointes, en passant par la poterie, le tissage et le travail du bois. Les activités proposées favoriseront également le bien-être physique grâce à des séances de conditionnement physique, à des exercices de pleine conscience et à des sorties en plein air. Des ateliers éducatifs portant sur différents thèmes, comme la culture numérique, la sensibilisation aux enjeux juridiques, la santé et l'éducation financière, seront également proposés dans le cadre de ces projets.

Le financement annoncé aujourd'hui a été alloué à la suite de l'appel de propositions de 2025-2026 visant à soutenir des projets communautaires dans le cadre du PNHA.

Ce programme finance une grande variété de projets qui appuient des initiatives en matière de littératie numérique, des programmes de prévention et de sensibilisation à la fraude, ainsi que des activités de mentorat intergénérationnel, tous destinés à aider les aînés et à créer des communautés plus solides et plus soudées.

Le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses mesures importantes pour rendre la vie plus abordable pour les aînés canadiens. Celles-ci comprennent l'augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus, l'élargissement de l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti, la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires, ainsi que l'amélioration de l'accès à des services Internet abordables.

La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels apportera également un soutien financier supplémentaire aux ménages à revenu faible ou modeste, dont les aînés, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Ensemble, ces mesures visent à aider les aînés à mieux subvenir à leurs besoins quotidiens.

Citations

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a pour objectif de financer des initiatives qui permettent aux aînés de s'impliquer dans leur communauté et qui leur offre de nombreuses occasions de participer à la vie sociale et d'être inclus. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les aînés aux quatre coins du pays à demeurer actifs et à maintenir leurs liens sociaux. »

- Secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

« Les aînés de Terre-Neuve-et-Labrador ont beaucoup apporté à notre province, et notre gouvernement a à cœur de veiller à ce qu'ils restent actifs et reçoivent l'aide nécessaire pour y arriver. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés finance des activités enrichissantes qui leur permettent de partager ce qu'ils ont appris avec leur entourage et ainsi contribuer à l'épanouissement de nos communautés. Je sais que ce financement aura des retombées positives à St. John's. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

On s'attend à ce que les aînés représentent près de 25 % de la population d'ici 2059. Ce segment de la population pourrait compter 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

Le volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) consacre des fonds à des projets qui ont une incidence importante sur les communautés et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés. Dans le cadre de l'appel de propositions de 2025-2026, les organisations pouvaient recevoir jusqu'à 25 000 dollars en subvention pour des projets d'une durée maximale de 52 semaines.

Le financement du programme appuie des projets qui visent au moins un des cinq objectifs du programme : Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des membres des autres générations. Favoriser la participation des aînés par le mentorat. Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière. Appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés. Fournir une aide à l'immobilisation pour les programmes et projets communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés.

Les aînés doivent jouer des rôles essentiels dans la direction, la planification ou l'exécution des projets proposés.

Depuis sa création en 2004, le programme a financé plus de 45 000 projets dans des centaines de communautés de tout le Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada dans ces projets dépasse 1 milliard de dollars.

Selon les données des deux dernières années, plus de 900 000 aînés participent aux projets communautaires du PNHA chaque année.

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Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537