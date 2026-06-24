La ministre Thompson annonce des investissements de plus de 4,8 millions de dollars pour la prévention des maladies chroniques et l'amélioration de la santé

SAINT-JEAN, NL, le 24 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement au-delà de 4,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, pour des projets qui amélioreront la santé dans les communautés partout au Canada.

Les maladies chroniques, telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiaques, figurent toujours parmi les principales causes de maladie et de décès au Canada. Ces maladies peuvent réduire la qualité de vie, accroître la pression sur les systèmes de santé et toucher de manière disproportionnée les personnes confrontées à des obstacles sociaux et économiques en matière de santé.

Les projets annoncés aujourd'hui permettront de répondre aux principaux facteurs de risque liés aux maladies chroniques en améliorant l'accès à une alimentation saine, en renforçant les soutiens communautaires et en créant des environnements plus sains pour les personnes confrontées à des inégalités en matière de santé.

Food First NL reçoit plus de 2,6 millions de dollars pour son projet Great Things in Store. Ce projet repose sur une collaboration avec les supermarchés et les commerçants locaux, où la plupart des familles font déjà leurs courses, afin de rendre les aliments sains plus abordables et plus accessibles. Il favorisera la mise en place de solutions à long terme afin de promouvoir une alimentation saine dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador, particulièrement pour les ménages à faibles revenus et dans les petites communautés isolées où les produits frais sont parfois plus difficiles à trouver.

La Croix-Rouge canadienne reçoit plus de 2,1 millions de dollars pour lancer le projet ASPIRE - Advancing Social Prescribing Implementation, Research and Evaluation (ASPIRE - Promouvoir la mise en œuvre, la recherche et l'évaluation de la prescription sociale) en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Ce projet répondra aux besoins des personnes âgées, y compris celles vivant avec un handicap ou d'autres maladies chroniques, les personnes à faible revenu, les personnes 2ELGBTQI+ et les membres des communautés autochtones et racialisées, qui font face à des obstacles multiples qui entravent leur bien-être et leur accès au soutien communautaire.

Citations

« Notre gouvernement collabore avec ses partenaires afin de mettre en œuvre des initiatives visant à réduire les risques de maladies chroniques, à améliorer la santé de l'ensemble de la population canadienne et à lutter contre les inégalités en matière de santé. Ces projets permettront d'améliorer l'accès à une alimentation saine, aux soutiens communautaires et aux ressources locales, aidant ainsi les personnes et les communautés à mener une vie plus saine, aujourd'hui et demain. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Food First NL est conscient que, pour inciter les gens à manger plus sainement, il faut être présent là où ils font déjà leurs courses. Ce financement permet de développer la collaboration de l'organisme avec les commerçants locaux afin que les aliments sains soient plus accessibles et plus abordables pour les familles de toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador, particulièrement dans les petites localités. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« L'alimentation et la santé sont étroitement liées, et nous sommes ravis de poursuivre notre travail afin d'élargir notre champ d'action pour y inclure les lieux où la plupart des personnes se procurent l'essentiel de leur alimentation : leurs commerces de proximité. Cet investissement nous permettra de leur apporter le soutien dont ils ont besoin, de la manière qui leur convient, afin que les membres de leurs communautés puissent se nourrir dans la joie et la dignité. »

Joshua Smee, PDG

Food First NL

Faits en bref

Plus de deux adultes sur cinq vivant au Canada ont reçu un diagnostic pour au moins une maladie chronique, telle que l'arthrite, l'hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles de l'humeur, le cancer ou les maladies cardiaques.

L'Agence de la santé publique du Canada investit dans des projets par l'intermédiaire de son Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) afin de cibler les populations prioritaires confrontées à des inégalités en matière de santé et exposées à un risque accru de développer une maladie chronique, telles que les peuples autochtones, les nouveaux arrivants au Canada, les personnes en situation de handicap, les communautés 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées.

Les résumés des résultats du FSCC mettent en avant des projets qui favorisent de meilleures habitudes de santé, telles que l'activité physique, une alimentation saine et l'arrêt du tabac.

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709