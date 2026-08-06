Avis public - Un lot de produits « Intensité Probiotique » de la marque New Roots Herbal fait l'objet d'un rappel en raison d'une mention indiquant à tort que le produit est « sans produits laitiers »

Produit : Intensité Probiotique de New Roots Herbal

Intensité Probiotique de New Roots Herbal Problème : Produits de santé -- Sécurité du produit

Produits de santé -- Sécurité du produit Ce que vous devriez faire : N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique aux produits laitiers. Consultez un professionnel de santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Photos

Produits concernés

Produit NPN Lot Expiration Intensité Probiotique de New Roots Herbal

- Flacons de 30 et 60 capsules 80 136 157 68 775 2027-07-07

Problème

New Roots Herbal Inc. procède au rappel d'un lot de produits « Intensité Probiotique » car l'emballage extérieur des flacons de 30 capsules indique à tort que le produit ne contient pas de produits laitiers. Or, ce produit contient du colostrum bovin, qui est un ingrédient d'origine laitière. Le colostrum bovin peut présenter de graves risques pour la santé des personnes souffrant d'une allergie sévère aux produits laitiers.

Bien que le problème d'étiquetage ne concerne que les flacons de 30 capsules, l'entreprise procède au rappel de l'ensemble du lot, qui comprend également des flacons de 60 capsules. Le lot rappelé a été distribué à partir d'octobre 2025.

Les personnes allergiques aux produits laitiers (par exemple, au lait) peuvent présenter toute une gamme de symptômes, allant de légers à graves, lorsqu'elles sont exposées à de très faibles quantités de protéines du lait. Ces symptômes peuvent inclure des boutons sur la peau accompagnés de démangeaisons, des troubles digestifs et des difficultés respiratoires pouvant mettre la vie en danger.

« Intensité Probiotique » est destiné aux adultes et aux enfants âgés de six ans et plus afin de favoriser la santé intestinale et gastro-intestinale, ainsi que l'immunité.

Santé Canada suit de près le rappel et l'enquête menés par l'entreprise, y compris la mise en œuvre des mesures correctives visant à empêcher que ce problème ne se reproduise, et informera le public si de nouveaux risques sont identifiés.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas le produit concerné si vous souffrez d'une allergie aux produits laitiers.

Consultez un professionnel de santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, contactez New Roots Herbal Inc. en appelant le numéro gratuit 1-800-268-9486 ou par courriel à l'adresse [email protected] .

. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.

Renseignements supplémentaires

Portée du rappel : Commerçants

Avis / type de rappel : Avis public

Catégorie : Produits de santé -- produit de santé naturel

Publié par : Santé Canada

Distribution : Nationale

Type de rappel : Type I

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]