Avis public - Un lot de produits « Intensité Probiotique » de la marque New Roots Herbal fait l'objet d'un rappel en raison d'une mention indiquant à tort que le produit est « sans produits laitiers »English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
06 août, 2026, 16:00 ET
OTTAWA, ON, le 6 août 2026 /CNW/ --
Résumé
- Produit : Intensité Probiotique de New Roots Herbal
- Problème : Produits de santé -- Sécurité du produit
- Ce que vous devriez faire : N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique aux produits laitiers. Consultez un professionnel de santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.
Photos
Produits concernés
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Produit
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NPN
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Lot
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Expiration
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Intensité Probiotique de New Roots Herbal
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80 136 157
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68 775
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2027-07-07
Problème
New Roots Herbal Inc. procède au rappel d'un lot de produits « Intensité Probiotique » car l'emballage extérieur des flacons de 30 capsules indique à tort que le produit ne contient pas de produits laitiers. Or, ce produit contient du colostrum bovin, qui est un ingrédient d'origine laitière. Le colostrum bovin peut présenter de graves risques pour la santé des personnes souffrant d'une allergie sévère aux produits laitiers.
Bien que le problème d'étiquetage ne concerne que les flacons de 30 capsules, l'entreprise procède au rappel de l'ensemble du lot, qui comprend également des flacons de 60 capsules. Le lot rappelé a été distribué à partir d'octobre 2025.
Les personnes allergiques aux produits laitiers (par exemple, au lait) peuvent présenter toute une gamme de symptômes, allant de légers à graves, lorsqu'elles sont exposées à de très faibles quantités de protéines du lait. Ces symptômes peuvent inclure des boutons sur la peau accompagnés de démangeaisons, des troubles digestifs et des difficultés respiratoires pouvant mettre la vie en danger.
« Intensité Probiotique » est destiné aux adultes et aux enfants âgés de six ans et plus afin de favoriser la santé intestinale et gastro-intestinale, ainsi que l'immunité.
Santé Canada suit de près le rappel et l'enquête menés par l'entreprise, y compris la mise en œuvre des mesures correctives visant à empêcher que ce problème ne se reproduise, et informera le public si de nouveaux risques sont identifiés.
Ce que vous devriez faire
- N'utilisez pas le produit concerné si vous souffrez d'une allergie aux produits laitiers.
- Consultez un professionnel de santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.
- Si vous avez des questions concernant ce rappel, contactez New Roots Herbal Inc. en appelant le numéro gratuit 1-800-268-9486 ou par courriel à l'adresse [email protected].
- Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.
Renseignements supplémentaires
Portée du rappel : Commerçants
Avis / type de rappel : Avis public
Catégorie : Produits de santé -- produit de santé naturel
Publié par : Santé Canada
Distribution : Nationale
Type de rappel : Type I
Also available in English
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]
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