Santé Canada autorise un essai clinique pour un vaccin contre la maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo

OTTAWA, ON, le 4 août 2026 /CNW/ -- La maladie Ebola est une maladie grave ayant un taux de mortalité élevé. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement homologué contre la maladie à virus Bundibugyo, le type d'Ebola à l'origine de l'éclosion actuelle en République démocratique du Congo.

Le 30 juillet 2026, Santé Canada a autorisé Moderna à lancer un essai clinique de phase I pour son candidat vaccin à ARNm contre la maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo. Le Canada est le deuxième pays, après le Royaume-Uni, à autoriser un essai clinique de phase I pour un candidat vaccin contre le virus Bundibugyo.

Cet essai clinique évaluera l'innocuité du candidat vaccin, déterminera une gamme de posologies sûre et identifiera les éventuels effets secondaires chez des participants en bonne santé. Par la suite, Moderna devra mener des phases supplémentaires d'essais cliniques avant de pouvoir demander une homologation auprès de Santé Canada pour ce vaccin. Toute demande finale devra satisfaire aux normes rigoureuses de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité avant que le vaccin ne puisse être autorisé sur le marché canadien.

Faits en bref

Aucun cas de maladie Ebola n'a été recensé au Canada. Les orthoebolavirus se transmettent par contact direct et non protégé avec les liquides corporels d'une personne infectée qui présente des symptômes (ou d'une personne décédée des suites de la maladie), ainsi que par contact avec des objets contaminés ou des animaux infectés.

Les essais cliniques sont menés pour évaluer de nouveaux médicaments et d'autres traitements médicaux qui pourraient améliorer la vie des personnes. Un essai clinique de phase I consiste à tester un traitement candidat sur un petit groupe de personnes en bonne santé afin d'évaluer son innocuité, de déterminer une gamme de posologies sûre et de détecter ses effets secondaires.

Chaque année, Santé Canada reçoit des centaines de nouvelles demandes d'essais cliniques. Ces demandes visent à tester de nouveaux médicaments et d'autres traitements médicaux (y compris des vaccins) ou de nouvelles utilisations de ceux déjà homologués.

Les participants à l'essai clinique autorisé de phase I ne recevront pas d'injection d'orthoebolavirus et ne peuvent donc pas contracter la maladie Ebola. On leur administrera une dose du candidat vaccin et les chercheurs évalueront si le système immunitaire des participants commence à produire des anticorps contre le virus Bundibugyo.

Santé Canada modernise la réglementation relative aux essais cliniques afin que les personnes de toutes les régions du Canada puissent participer à un plus grand nombre d'essais cliniques. La simplification des exigences relatives aux essais cliniques profite également aux fabricants de médicaments et aux chercheurs, et permet au Canada de rester un chef de file en matière de santé mondiale.

Dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre la maladie Ebola, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de soutenir la recherche sur les orthoebolavirus, notamment l'évaluation en cours de médicaments et d'autres traitements médicaux contre le virus Bundibugyo, par l'intermédiaire de son Laboratoire national de microbiologie situé à Winnipeg. L'ASPC a conclu un accord de collaboration avec Moderna afin de soutenir la fabrication locale de vaccins à ARNm au Canada.

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SOURCE Santé Canada (SC)

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