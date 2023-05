HAMILTON, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le Canada est bien placé pour tirer parti de l'économie de demain, et, à cette fin. Le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité de promouvoir une solide croissance économique pour aider les entreprises canadiennes à prospérer et à créer de bons emplois, aujourd'hui et au cours des années à venir.

Cette semaine, les ministres responsables du développement économique régional sillonneront le pays pour marquer la tenue de la première Semaine du développement économique au Canada.

Cette semaine, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, visitera des entreprises de la région du Grand Toronto et de Mississauga afin de souligner le travail et les investissements importants faits par les entreprises et le gouvernement fédéral en vue de bâtir une économie vigoureuse et florissante qui renforcera la classe moyenne et stimulera la création d'emplois bien rémunérés.

Le gouvernement s'est engagé à assurer la transition du Canada vers une économie carboneutre, notamment en soutenant la mise au point de technologies propres et la tenue de projets d'énergie propre et en aidant les entreprises à adopter des pratiques durables. Non seulement la population canadienne fait-elle sa part d'efforts pour réduire les émissions de carbone en s'adaptant aux conditions climatiques en changement, ce virage important contribue également à la création d'emplois et d'occasions dans tout le pays.

Le gouvernement veille également à instaurer une économie résiliente et profitable à toute la population en faisant des investissements qui permettront d'établir des chaînes d'approvisionnement et de valeur canadiennes, d'accroître les dépenses effectuées au pays en recherche-développement et de tirer parti des accords de libre-échange qui se traduisent par un accès aux deux tiers de l'économie mondiale. Ainsi, l'économie canadienne sera mieux en mesure de résister aux secousses mondiales et d'émerger encore plus forte et plus résiliente face aux crises.

Le Canada se trouve aussi en tête dans le domaine des technologies numériques et il mise sur une expertise d'ici, mondialement réputée, pour développer encore plus l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les réseaux 5G. Ces innovations technologiques ont positionné le Canada à l'avant-plan des marchés internationaux.

En prenant des mesures pour faire progresser ces trois priorités, le gouvernement jette les bases d'une économie de l'avenir robuste, pour tous les Canadiens et Canadiennes. Alors que d'autres pays avancent sur ces mêmes fronts, le Canada doit faire preuve d'audace et agir rapidement et stratégiquement pour se démarquer. Les entreprises et les industries d'ici pourront ainsi créer plus d'emplois, dont des emplois spécialisés mieux rémunérés, et assurer un plus haut niveau de vie, et ce, au profit de tous.

« Pour assurer sa prospérité dans l'avenir, l'économie mondiale mise sur l'écologisation, se concentrant sur l'énergie propre, la durabilité, la résilience et les technologies numériques de pointe. Le Canada est bien positionné pour tirer profit de cette tendance, étant donné qu'il compte un grand nombre d'entreprises de renom dans les domaines des technologies propres et de l'intelligence artificielle, de même que dans d'autres secteurs essentiels à la réussite économique. À l'occasion de la Semaine du développement économique, saluons les entreprises qui nous conduisent sur la voie du succès et les travailleurs qui nous permettent d'y arriver. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

