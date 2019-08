La ministre Tassi annonce du financement à l'appui des aînés LGBTQ2

BARRIE, ON, le 12 août 2019 /CNW/ - Les aînés ont joué un rôle essentiel dans la construction de ce pays et méritent la meilleure qualité de vie possible, peu importe leur orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec des organismes qui répondent aux besoins des Canadiens aînés, y compris les aînés LGBTQ2.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé un financement de plus de trois millions de dollars dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour appuyer un projet qui contribuera à lutter contre la discrimination et à accroître l'inclusion sociale des aînés LGBTQ2 dans le Centre et le Nord-Est de l'Ontario.

Au cours des cinq prochaines années, le Gilbert Centre à Barrie, en Ontario, collaborera avec des partenaires communautaires pour élaborer des stratégies d'adaptation, mobiliser les aînés LGBTQ2, les aider à créer de solides réseaux sociaux dans leur communauté et leur offrir un accès à des services et du soutien adaptés à leurs besoins.

Le Centre est l'un des 22 demandeurs retenus dans le cadre d'un appel de concepts lancé en décembre 2018 au moyen du volet de financement pancanadien du PNHA. Jusqu'à 60 millions de dollars de financement sur cinq ans sont disponibles pour ces projets, qui devraient commencer à l'automne 2019.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a proposé un financement supplémentaire pour le PNHA de 100 millions de dollars sur cinq ans et de 20 millions par année subséquente pour améliorer l'inclusion sociale des aînés. Le nouveau financement appuiera un plus grand nombre de projets partout au Canada qui améliorent la vie des Canadiens âgés.

Citations

« L'appui à la santé et au bien-être des Canadiens aînés est une priorité pour le gouvernement. Au moyen du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le gouvernement collabore avec des organismes comme le Gilbert Centre pour éliminer des obstacles, promouvoir l'inclusion sociale et relever les défis particuliers auxquels font face les aînés LGBTQ2. Ensemble, nous changeons les choses et nous bâtissons un Canada plus fort et plus inclusif. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Le Gilbert Centre sera un soutien vital pour les membres vieillissants de la communauté. Le projet s'attaquera à la stigmatisation et à la discrimination qui peuvent constituer des obstacles pour les aînés LGBTQ2. Cet investissement permettra de poursuivre le dialogue sur l'accès aux soins de santé, au logement et au soutien social pour les aînés canadiens, ainsi que d'améliorer la qualité de vie globale des aînés LGBTQ2. Un Canada inclusif est un pays où l'on retrouve des gens de tous les horizons. »

- Randy Boissonnault, député et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

Faits en bref

On s'attend à ce que plus de 400 aînés LGTBQ2 du Centre et du nord-est de l' Ontario bénéficient de ce projet.

bénéficient de ce projet. Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions qui vise à soutenir des projets qui contribuent à améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés, et qui favorisent l'inclusion sociale et la participation des Canadiens aînés dans tous les aspects de la société.

Le volet des projets pancanadiens du PNHA appuie les organismes élaborant des approches collaboratives et novatrices pour accroître l'inclusion sociale des aînés.

À ce jour, ces projets ont mobilisé plus de 47 000 aînés et établi des liens avec eux afin de réduire l'isolement social dans leur communauté. De plus, plus de 5 600 professionnels et bénévoles ont été formés pour cerner et soutenir les besoins des aînés et y répondre.

Les aînés sont le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. D'ici 2031, le nombre de personnes de 65 ans et plus représenterait près du quart de la population canadienne. Selon les estimations du recensement, il y a environ 335 000 aînés LGBTQ2 autodéclarés au Canada.

Document connexe

Communiqué de presse : Le gouvernement du Canada investit dans des projets pancanadiens soutenant les aînés

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Mobiliser les aînés, renforcer les collectivités

Programmes et services pour les aînés

Investir dans la classe moyenne : Le budget de 2019

Une retraite sûre et digne pour les Canadiens

