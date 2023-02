Cet investissement de 450 000 dollars éliminera les obstacles à la participation sportive et offrira davantage de possibilités de faire du sport communautaire.

OTTAWA, ON, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre nos communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il renforce l'estime de soi et les aptitudes de leadership tout en permettant aux gens de s'épanouir physiquement, émotivement et socialement.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui que Cyclisme Canada recevra un appui de 450 000 dollars dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Cet investissement permettra à Cyclisme Canada d'appuyer des projets communautaires qui visent à éliminer les obstacles à la participation au sport récréatif et à l'augmenter au sein des groupes sous-représentés tels que les membres des communautés noires, autochtones et 2ELGBTQI+, les nouveaux arrivants, et les personnes handicapées. Cyclisme Canada a lancé un appel de propositions aux organismes de cyclisme communautaires pour qu'ils offrent des activités récréatives aux personnes qui n'ont peut-être pas l'occasion de faire du sport.

La ministre St-Onge a fait cette annonce à la suite d'une visite au Vélodrome Multisports de Bromont, au Québec.

L'initiative Le sport communautaire pour tous subventionne les organismes nationaux de sport pour les aider à mettre en place un système de sport organisé plus accessible à l'échelle communautaire et à éliminer les obstacles à la participation aux programmes sportifs.

Citations

« L'une des grandes priorités de notre gouvernement est d'aider les Canadiennes et Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. Nous savons qu'encore aujourd'hui, il existe des obstacles majeurs à la pratique du sport. C'est pourquoi nous investissons dans des organismes comme Cyclisme Canada, ce qui contribuera à renforcer notre engagement à édifier des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Ensemble, nous rendrons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible au Canada. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Ce soutien direct du gouvernement du Canada, par l'entremise de l'initiative Le sport communautaire pour tous, permettra de poursuivre l'excellent travail de nos clubs et de nos communautés pour inciter la population canadienne à faire du vélo. La plupart d'entre nous se souviennent de la sensation d'apprendre à rouler à vélo et du sentiment de liberté qui l'accompagne. Grâce à ce financement, un plus grand nombre de groupes en quête d'équité pourront découvrir le programme Embarquez et commencer leur aventure à vélo. »

-- Robyn Skinner, directrice de la croissance et de l'engagement communautaire, Cyclisme Canada

Les faits en bref

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à accroître la participation au sport, en particulier dans les communautés noires, autochtones et 2ELGBTQI+, ainsi que parmi les personnes à faibles revenus, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Cyclisme Canada est l'un des plus anciens organismes nationaux de sport au Canada. Il vise avant tout à inspirer les Canadiennes et Canadiens à faire du vélo. Cyclisme Canada administre des programmes de promotion et de développement du cyclisme dans tout le pays. Il accueille des compétitions nationales et internationales et gère l'équipe cycliste nationale à tous les niveaux de la compétition internationale.

