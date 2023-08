MONTRÉAL , le 13 août 2023 /CNW/ - Faire tomber les barrières, lutter contre toutes les formes de discrimination et autonomiser les communautés 2ELGBTQI+ contribuent à créer une société plus forte, plus diversifiée et plus inclusive.

Aujourd'hui, à Fierté Montréal, l'honorable Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Pascal St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre de Femmes et Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé 1 145 301 de dollars pour soutenir cinq organismes à but non lucratif desservant les communautés 2ELGBTQI+ au Québec.

Ces projets comprennent :

Le travail du gouvernement du Canada pour faire avancer les questions 2ELGBTQI+ est coordonné dans tous les ministères et organismes fédéraux, qui reconnaissent l'interdépendance des types d'iniquités auxquelles sont confrontées les communautés. À cette fin, le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ du Canada, lancé en août 2022, vise à faire progresser les droits et l'égalité des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées et d'autres communautés sexuelles et de genre divers au Canada. Le Plan d'action remédie aux inégalités substantielles et persistantes auxquelles sont confrontées les personnes et les communautés 2ELGBTQI+.

Le Plan d'action reflète les besoins de ces communautés sur le terrain et permet au gouvernement de réagir rapidement aux problèmes émergents. En juin dernier, la ministre Ien a annoncé un soutien d'urgence pouvant atteindre 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride pour aider les organismes de la Fierté à couvrir les coûts de sécurité croissants lors de leurs événements dans un contexte de haine accrue. Le financement les aidera à faire face à la hausse des coûts de sécurité et d'assurance, comme des ressources de sécurité supplémentaires et une formation pour accroître la capacité des bénévoles et des membres de la communauté lors des événements de la fierté au Canada.

« Avec des partenaires comme ces cinq organismes, nous sommes en mesure d'atténuer les obstacles intersectionnels auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+ autochtones, noires, racisées et rurales ou éloignées. Notre premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ est dirigé par les communautés et nous continuerons de travailler ensemble à renforcer l'inclusion et à atteindre l'équité pour les communautés 2ELGBTQI+ au Canada et à l'étranger. »

L'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée de Toronto centre

« Applaudissons l'initiative d'AGIR Montréal qui fournira un modèle de soins mis à jour pour les migrantes et migrants ainsi que les réfugiées et les réfugiés LGBTQ+. Nous pouvons également être fiers de Fierté Montréal, qui produira un balado mettant en lumière les histoires de personnes 2ELGBTQI+ vivant en milieu urbain et régional. »

L'honorable Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée d'Hochelaga

« Le financement fédéral d'aujourd'hui permettra au Centre de lutte contre l'oppression des genres d'aider les personnes 2ELGBTQI+ à surmonter les problèmes auxquels elles sont confrontées dans le commerce du sexe. Cet appui sera plus inclusif grâce à la disponibilité de nouveaux outils. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Sœurs

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets novateurs qui contribuent à l'atteinte du plein potentiel des communautés 2ELGBTQI+. La Fondation Massimadi, en favorisant la participation de jeunes artistes noirs 2ELGBTQI+ aux activités telles que l'écriture de scénarios et à des ateliers et conférences professionnels dans l'industrie cinématographique, contribue à combattre la discrimination tout en préparant la relève issue de la diversité dans le secteur culturel. » L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier - Sainte-Marie

« Gay and Grey Montréal est une organisation extraordinaire qui répond aux besoins particuliers des personnes âgées anglophones qui font partie des communautés 2ELGBTQI+. J'ai pu observer moi-même le travail créatif de cette organisation et je suis très heureux que ces fonds soient utilisés pour la création d'un nouveau réseau de soutien par les pairs pour les communautés anglophones 2ELGBTQI+ du Québec. Les outils, le soutien, les connaissances sur les soins et les droits, ainsi qu'un accès informé et inclusif aux services seront facilités. »

Anthony Housefather, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Mont-Royal

Le 17 mai 2022, FEGC a lancé un appel de propositions pour des initiatives communautaires visant à relever les principaux défis et à faire progresser l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 12,7 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+

donne la priorité et soutient l'action des communautés 2ELGBTQI+



continue à faire progresser et à renforcer les droits des personnes 2ELGBTQI+ au pays et à l'étranger



soutient la résilience et la résurgence autochtones 2ELGBTQI+



mobilise toutes les personnes du Canada à contribuer à un avenir inclusif pour les personnes 2ELGBTQI+

renforce l'élaboration de politiques relatives aux personnes 2ELGBTQI+ fondées sur des données probantes



intègre les enjeux 2ELGBTQI+ aux travaux du gouvernement du Canada

