OTTAWA, ON, le 18 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a annoncé les récipiendaires des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'Affaire « personne » de 2025.

Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'Affaire « personne » ont été créés pour souligner la décision rendue en 1929 reconnaissant officiellement les femmes comme des « personnes ». Ce moment historique a accordé aux femmes le droit de siéger au Sénat et a marqué un tournant dans leur participation à la vie publique et politique au Canada. Ces prix rendent hommage à des personnes dont les contributions exceptionnelles font progresser l'égalité des genres au Canada.

Cette année, le nombre de mises en candidature figure parmi les plus élevés illustrant la richesse et la diversité du leadership qui fait progresser l'égalité des genres au Canada. Parmi ces candidatures, un jury indépendant a sélectionné les récipiendaires, qui se distinguent par leur excellence dans de nombreux domaines, notamment les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques; la politique et l'éducation. Leur travail fait contribue à faire progresser les priorités liées à la violence fondée sur le sexe, à la violence économique, aux perspectives autochtones et racisées, ainsi qu'au renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Par leurs contributions soutenues, ces personnes ont fait tomber des barrières, renforcé les collectivités et créé des possibilités favorisant la pleine participation des femmes et des filles à la vie sociale, économique et démocratique du Canada.

Les récipiendaires des Prix 2025 sont :

Damineh Akhavan, FIC, ing., MB

Dre Sandra DeLaronde, M.A., LT, LL.D (hon.)

Marjolaine Étienne

Shianne Gordon

Meseret Haileyesus

Rochelle Prasad, M.Éd., B.Éd. (récipiendaire jeunesse)

« Ces personnes inspirantes ont apporté une contribution exceptionnelle à la promotion de l'égalité pour les femmes et les filles partout au pays. Par leur passion et leur dévouement, elles ont ouvert la voie à de meilleures possibilités, à plus de justice et d'équité. Leurs réalisations montrent que lorsque les femmes dirigent et inspirent les autres, les retombées se font sentir dans tout le Canada. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Faits en bref

La Journée de l'Affaire « personne » est célébrée chaque année le 18 octobre. Elle souligne l'anniversaire de la décision rendue en 1929 dans l'Affaire « personne », lorsque la plus haute Cour d'appel du Canada a déclaré que les femmes étaient comprises dans la définition juridique du mot « personnes ».

Cette décision historique a ouvert la voie à une plus grande participation des femmes à la vie publique et politique au Canada. Toutefois, ce moment charnière ne s'est pas appliqué à toutes les femmes canadiennes : les femmes autochtones et celles d'origine asiatique ont été privées du droit de vote universel jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

Depuis la création des Prix en 1979, plus de 250 personnes au Canada ont reçu les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'Affaire « personne ».

