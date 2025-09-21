OTTAWA, ON, le 21 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de l'égalité des sexes :

« La Semaine de l'égalité des sexes est un moment pour mettre en lumière les progrès accomplis, souligner les importantes contributions des femmes et renforcer l'engagement du Canada en matière d'égalité en éliminant les écarts entre les genres qui limitent le plein potentiel des gens. Le gouvernement fédéral s'engage à soutenir les femmes et les personnes de diverses identités de genre partout au pays.

Les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre continuent de faire face à des obstacles systémiques, allant de la pauvreté et de la discrimination aux inégalités dans l'accès aux postes de direction et aux écarts de rémunération. Ces inégalités n'affectent pas seulement les personnes concernées; elles limitent le plein potentiel du Canada dans un marché mondial compétitif. Le gouvernement fédéral travaille à faire en sorte que tout le monde, peu importe son genre, puisse contribuer à la réussite de notre pays.

Il demeure essentiel que toutes les politiques, tous les programmes et tous les budgets fédéraux soient élaborés et évalués à travers une optique tenant compte du genre et de l'intersectionnalité afin de répondre aux besoins diversifiés, de réduire les écarts en matière d'équité et de favoriser des changements systémiques.

Le gouvernement fédéral aide davantage de femmes à réintégrer le marché du travail grâce au programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du Canada. En partenariat avec Banques alimentaires Canada, le projet pilote du Fonds d'équité menstruelle rend les produits menstruels plus accessibles aux personnes qui en ont besoin.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat féminin a aidé plus de 400 000 femmes entrepreneures partout au Canada à lancer et à développer leurs entreprises grâce à des programmes comme le Fonds de prêt pour les femmes en entrepreneuriat, le Fonds pour l'écosystème de la SFE et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Parallèlement, le Fonds de renforcement des capacités pour les femmes et le Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes soutiennent plus de 300 projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des genres, car offrir des chances équitables pour les femmes en milieu de travail pourrait ajouter des milliards annuellement au PIB du Canada.

Le progrès se réalise lorsque les occasions sont justes et accessibles. En cette Semaine de l'égalité des sexes, découvrez l'activité de narration Un monde meilleur avec les jeunes enfants de votre entourage afin de susciter des conversations réfléchies sur l'équité et l'inclusion et de contribuer à bâtir des bases durables pour un avenir plus équitable. »

