OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante pour souligner le Mois de l'histoire des femmes :

« Le Mois de l'histoire des femmes est l'occasion de rendre hommage au mouvement des femmes qui a contribué à faire progresser le Canada grâce à la mobilisation, la défense des droits et le courage - en élargissant les droits, en ouvrant des portes et en transformant à la fois l'économie et la démocratie canadienne.

J'ai rencontré et écouté des organismes de femmes, des défenseures et des leaders partout au pays. Le message est clair : les progrès doivent se poursuivre. Le gouvernement fédéral continuera de travailler avec le secteur des femmes pour protéger les droits, promouvoir la sécurité, accroître le leadership et éliminer les obstacles qui empêchent encore les femmes de participer pleinement à l'économie.

Le gouvernement fédéral aide un plus grand nombre de femmes à retourner sur le marché du travail grâce au système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, et en partenariat avec Banques alimentaires Canada et le projet pilote du Fonds d'équité menstruelle qui rend les produits menstruels plus accessibles aux personnes qui en ont besoin. Grâce à l'investissement de 7 milliards de dollars dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, nous avons aidé plus de 400 000 femmes à lancer et à faire croître leur entreprise. Par conséquent, les femmes sont plus nombreuses que jamais à faire partie de la population active, et une participation accrue des femmes au marché du travail contribue directement à l'augmentation de la productivité et de la croissance du PIB.

Parallèlement, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est un effort continu de 10 ans visant à renforcer la prévention et à soutenir les personnes survivantes dans chaque province et territoire. Cet investissement de 525 millions de dollars continuera d'aider à assurer la sécurité de chaque femme à la maison, au travail et dans sa communauté.

Nous savons que le chemin menant vers l'équité n'est pas le même pour tout le monde. Les femmes autochtones, les femmes noires, les femmes racisées, les femmes en situation de handicap et les femmes 2ELGBTQI+ font face à des obstacles de plus en plus grands. Ce travail est guidé par des solutions qui rencontrent les gens là où ils en sont et font en sorte que personne n'est laissé pour compte.

Ce mois-ci, renouvelons notre engagement à l'égard des efforts du mouvement : protéger les droits, élargir les possibilités, promouvoir l'équité et soutenir le progrès. »

