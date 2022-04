VANCOUVER, BC, le 14 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, a rencontré la section 118, Colombie-Britannique, de l'Association internationale des calorifugeurs à Vancouver pour souligner les investissements visant à aider plus de Canadiens à devenir des gens de métier certifiés qui pourront occuper des emplois recherchés partout au Canada.

Le budget de 2022 investit pour aider les apprentis appartenant aux groupes sous-représentés, notamment les femmes, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les Autochtones et les Canadiens racisés, à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés, grâce au mentorat, à l'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur. Le budget propose également de lancer une nouvelle table consultative dirigée par les syndicats, qui réunira les syndicats et les associations industrielles. Cette table conseillera le gouvernement sur investissements prioritaires pour aider les travailleurs à s'y retrouver dans le marché du travail en évolution, en se concentrant particulièrement sur les travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à risque. Afin d'inciter davantage les travailleurs à accepter des emplois partout au Canada, le gouvernement mettra en œuvre une nouvelle déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui reconnaîtrait sur le plan fiscal les frais de déplacement et de réinstallation temporaire aux gens de métier et aux apprentis admissibles.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976.

Le budget de 2022 permettra au Canada de conserver sa position de chef de file. Il représente aussi une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citation

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« On prévoit qu'environ 700 000 travailleurs spécialisés prendront leur retraite entre 2019 et 2028 au Canada. Ces emplois hautement qualifiés et bien rémunérés sont de bonnes occasions d'emploi pour les Canadiens. Dans le budget de 2022, nous prévoyons investir dans des programmes qui permettront aux personnes d'avoir la formation et les ressources dont elles ont besoin, non seulement pour travailler dans les métiers spécialisés, mais aussi pour y faire carrière. »

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

« L'Association internationale des calorifugeurs est heureuse des investissements annoncés dans le budget de 2022 afin de soutenir les travailleurs et d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les apprentis. La déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre et le montant doublé du financement au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical montrent l'engagement de ce gouvernement à soutenir les métiers spécialisés. Ces fonds en faveur du PFIMS aidera plus de centres de formation partout au pays à investir dans l'équipement, et dans la formation et le recrutement de travailleurs issus des groupes sous-représentés afin que plus d'apprentis hautement qualifiés soient diplômés et occupent des emplois verts et durables, comme nos calorifugeurs. »

Neil Munro, directeur des opérations, Association internationale des calorifugeurs et travailleurs alliés

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à soutenir les gens de métier comprennent :

84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Chaque année, le nouveau financement aiderait 3 500 apprentis issus de groupes sous-représentés à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur.



Une nouvelle déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui permettrait de reconnaître sur le plan fiscal jusqu'à concurrence de 4 000 dollars par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire admissibles pour les gens de métier et les apprentis admissibles. Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2022 et les suivantes.

2,5 millions de dollars en 2022-2023 à Emploi et Développement social Canada pour qu'il lance une nouvelle table consultative, dirigée par les syndicats, qui réunit les syndicats et les associations industrielles. Au cours de la prochaine année, la table conseillera le gouvernement sur les investissements prioritaires pour aider les travailleurs à s'y retrouver dans le marché du travail en évolution, en se concentrant particulièrement sur les travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à risque.

